La gran metedura de pata de Patricia Pardo con Joaquín Prat, que no da crédito con lo que revela sobre su futura paternidad

Joaquín Prat está a punto de volver a convertirse en padre junto a su pareja, Alexia Pla, con quien mantiene una relación hace algo más de tres años. Una relación que el presentador guarda en la más estricta intimidad. Por eso, cuando este martes Patricia Pardo hablaba del sexo del bebé que espera su compañero, el presentador no podía reprimirse con sus caras lo poco que le había gustado el comentario.

Todo se producía cuando en 'Vamos a ver' hablaban del nacimiento de la hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Era entonces cuando Cristina Tárrega le decía a Patricia Pardo que ella quería que se volviera a quedar embarazada y tuviera gemelos.

"Estos son de tu troupe que os gusta mucho tener hijos", le soltaba Cristina Tárrega a su compañera. "A mí me encanta, yo los tendría en bucle", le contestaba Patricia Pardo. "¿Cuántos tendrías más?", trataba de saber la colaboradora. "Ay ojalá Tárrega pero ya voy para 43 años, yo creo que ya he cumplido con España, con Dios...", aseveraba Pardo.

"Unos gemelos. Yo quiero que mi Patricia tenga dos gemelitos y cerramos ya", le pedía Tárrega. "Ay por favor", reaccionaba la presentadora de 'Vamos a ver' antes de conectar con Joaquín Prat para conocer los temas que iban a abordar por la tarde en 'El tiempo justo'.

Era entonces cuando Patricia Pardo se iba de la lengua al hablar de la futura hija de su compañero. "Joaquín Prat, mira la niña la tiene él", soltaba la presentadora. "¿Qué niña?", se preguntaba entonces el presentador sin saber de qué estaban hablando. "La niña, hijo, la tuya", le aclaraba Pardo.

Tras ello, Joaquín Prat ponía caras y trataba de recomponerse para correr un tupido velo y hablar de lo que tenía que hablar mientras Patricia Pardo no se contenía e imitaba los gestos que había puesto su compañero al escuchar cómo hablaban del sexo de su futuro bebé.