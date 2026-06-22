El refugio de Jacob Petrus, presentador de 'Aquí la Tierra': Un lugar protegido de gran diversidad ecológica a menos de 30 kilómetros de Madrid

Jacob Petrus es uno de los presentadores de más éxito en TVE gracias a uno de los formatos más longevos de la tarde, 'Aquí la tierra'. El meteorólogo nació en Manresa y aunque trabaja también en Cataluña gracias a la versión catalana del formato divulgativo en La 2 Cat, lleva más de veinte años afincado en Madrid.

Y es que hay que recordar que Jacob Petrus fue jefe de la información sobre meteorología en Telemadrid desde 2004 hasta 2013. Año en el que pasó a formar parte del equipo de 'El Tiempo' de RTVE. Fue en mayo de 2014 cuando se puso al frente por primera vez de 'Aquí la tierra'.

Ahora, el formato prepara toda una revolución desde el 1 de julio con la internalización de la producción pasando a contar con un equipo propio de RTVE y despidiendo a todos los redactores e incluso presentadores que tenían contrato con Catorce Comunicación. No obstante, Jacob Petrus se mantendrá al frente del programa de lunes a viernes mientras que Marc Santandreu tomará el relevo de Quico Taronjí e Isabel Moreno en la versión de los domingos.

La localidad madrileña en la que vive Jacob Petrus

Imagen de la Plaza Mayor de Villanueva del Pardillo

Jacob Petrus es un apasionado de la naturaleza. Y por eso, actualmente reside en una localidad madrileña donde el paisaje es muy importante. Y es que el catalán se mudó a Villanueva del Pardillo, un municipio situado en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid, y que está situado en plena naturaleza.

Y es que esta localidad forma parte del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y se establece como un espacio protegido de gran diversidad ecológica. Debido a su situación, es un refugio perfecto para practicar deportes como el senderismo y el ciclismo. Además, su cercanía con la capital hace que sea muy accesible pues solo está a 26 kilómetros del centro de la capital.

En Villanueva del Pardillo hay muchas zonas que visitar como su Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento. Cerca de la Plaza Mayor está la iglesia de San Lucas, construida en 1943 en sustitución de la anterior que fue destruida en la Batalla de Brunete. Otra parada muy recomendada es la Casona, una construcción de 1900, que ha sido rehabilitada y que actualmente alberga la Biblioteca Municipal, y que fue utilizada durante la Guerra Civil como refugio para aquellas personas que habían perdido su hogar.

Por si fuera poco, al norte del casco urbano de Villanueva, podemos ver el yacimiento romano Los Palacios que data de finales del siglo I d.C. Se trata de los restos de lo que fue una villa romana de explotación agropecuaria.