Cambios en la tarde de RTVE por un evento de programación: Un especial de 'Aquí la Tierra' obliga a cancelar 'La Promesa'

El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un hito completamente histórico: el eclipse más importante que se podrá ver en España en un siglo. Y por ello, RTVE ha preparado una programación especial con 'Aquí la tierra' y los 'Telediarios' que se realizarán desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara).

Así, el programa presentado por Jacob Petrus y Marc Santandreu contará la próxima semana con una entrega especial que se emitirá a partir de las 18:30 horas en simulcast en La 1 y en el Canal 24 horas para seguir en directo el eclipse de sol y ver cómo se vive un acontecimiento histórico como este en toda nuestra geografía.

Con ello, 'Aquí la tierra' ocupará el próximo miércoles 12 de agosto el hueco de 'La Promesa' y 'Malas Lenguas', que faltarán ese día a su cita con la audiencia. Queda por ver si 'Valle Salvaje' también desaparece de la parrilla y si La 1 opta por alargar 'Directo al grano' como ya ha hecho en anteriores ocasiones.

🌘 El miércoles, 12 de agosto, disfruta de un eclipse inclusivo en el Especial @aquilatierratve.



🌘 A partir de las 18:30 h en @La1_tve y el Canal 24 horas.



🌘 ¡ VIVE TU ECLIPSE EN RTVE ! #EclipseRTVE pic.twitter.com/ewHbqiRusF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 6, 2026

RTVE retransmitirá en directo el eclipse del 12 de agosto, mostrando el sentir de las ciudades y pueblos de España cuyos habitantes y visitantes tendrán el privilegio de contemplar este espectáculo astronómico, tanto en la zona de totalidad como en el resto del país, donde también podrá observarse este fenómeno. Con un amplio despliegue informativo y técnico, la cobertura incluirá retransmisiones en directo, ediciones especiales, reportajes y conexiones desde distintos puntos de observación.

El equipo de 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus a la cabeza se desplegará por distintos puntos del territorio para explicar, con un lenguaje accesible y divulgativo, las claves científicas y técnicas del eclipse. Desde el pasado mes de enero, el programa viene realizando una cuenta atrás especial hacia el eclipse total del 12 de agosto. Así, el espacio ha emitido cada día 12 de mes contenidos dedicados a este acontecimiento astronómico, con visitas a observatorios, entrevistas con científicos y expertos, información sobre el impacto turístico del eclipse y propuestas de localizaciones idóneas para su observación.

La Península Ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912). Forma parte del Trío de Eclipses que tendrá lugar entre 2026 y 2028 en nuestro país. Y por ello, RTVE ha preparado un despliegue especial para trasladar toda la emoción de este evento a la audiencia.