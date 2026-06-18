Purga masiva en 'Aquí la Tierra' ante el giro en la producción de RTVE: Las despedidas del programa de La 1 no cesan

Hace unos días, la meteoróloga Isabel Moreno anunciaba a través de su perfil de Instagram su inesperada despedida de 'Aquí la Tierra'. Ahora, ha sido su compañera Marta Márquez la que ha seguido sus pasos, poniendo así fin a once años en el espacio divulgativo de La 1 de RTVE. Continúa así el terremoto de cambios y el aluvión de ceses en el programa con motivo de la internalización de la producción a la que se comprometió el presidente de la corporación, José Pablo López.

Las salidas de Moreno y Quico Taronjí son las más llamativas al tratarse de los presentadores de la versión de fin de semana del programa, pero no son las únicas. De hecho, en los últimos días otros rostros como las comunicadoras Cris Tovar y Lucía Mbomio también se han despedido a través de las redes sociales.

'"¡Hola! ¿Marta Márquez? Mira, queríamos proponerte algo y hablar contigo para el programa 'Aquí la Tierra'", comienza recordando Marta Márquez sobre cómo fue "aquella llamada, en junio de 2015", que le "cambió la vida". "Lo que iban a ser dos meses se convirtió en una aventura de 11 años maravillosos", confiesa.

Junto a una batería de imágenes de sus más de una década en el programa de La 1, Marta Márquez explica que "desde muy pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre respondía que quería trabajar en la televisión. Quería despertarme cada mañana feliz por dedicarme a algo que me apasiona. Y no ha habido un solo día en estos 11 años en el que no haya dado las gracias por poder hacerlo".

A continuación, hace balance de todos estos años en 'Aquí la Tierra': "Hemos pasado frío y calor recorriendo el mundo. Hemos vivido jornadas de grabación interminables, madrugones, retrasos y miles de kilómetros. Hemos conocido a personas extraordinarias que nos abrieron las puertas de sus casas como si fuéramos de su familia. Hemos reído, llorado, celebrado y despedido a personas que dejaron huella para siempre".

Marta Márquez se despide de 'Aquí la Tierra' tras once años en el programa

"También hemos sido reconocidos con un Ondas, una Antena de Oro, un Premio Zapping, entre muchos otros. Dormimos con nómadas, en Mongolia, probamos los mejores torreznos de Soria y conquistamos buena parte de los castillos de España. Nos hemos cogido fuerte de la mano cuando el avión despegaba y el miedo aparecía. Y también nos hemos sostenido unos a otros cuando la vida nos ponía a prueba y hacía falta un abrazo, una mirada cómplice o simplemente alguien que escuchara", prosigue.

"Porque, en realidad, 'Aquí la Tierra' ha sido mucho más que un programa de televisión. Ha sido una familia. Y así nos hemos sentido cada día gracias a vosotros, que habéis estado al otro lado de la pantalla acompañándonos durante todos estos años", continúa, a modo de agradecimiento a todos los espectadores del programa,

Antes de concluir, Marta Márquez cuenta una anécdota personal: "Cuando le preguntan a mi hija: '¿Tu mamá trabaja en la tele?', ella siempre responde: 'No. Trabaja en 'Aquí la Tierra'. Y creo que no existe una definición más bonita de lo que ha significado este programa para mí. Porque siempre ha sido, es y será CASA. Gracias, de corazón, por estos años. Gracias, terrícolas. Hasta siempre", finaliza su emotivo post de despedida.