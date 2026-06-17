RTVE confirma el terremoto de cambios en 'Aquí la Tierra' con el cese de Quico Taronjí y varias caras más y un nuevo presentador

Hace unos días, Isabel Moreno se despedía en su cuenta de Instagram de 'Aquí la tierra' tras quedar apartada en la nueva etapa del programa. Sin embargo, su salida no será la única de gran calado. Y es que el programa también perderá a otro de sus presentadores: Quico Taronjí.

Tal y como ha confirmado oficialmente RTVE, debido a la internalización de la producción del magacín divulgativo a la que se comprometió el presidente José Pablo López, 'Aquí la tierra' sufrirá un terremoto de cambios entre los que está la marcha del presentador de la versión de fin de semana del formato y la llegada de un nuevo rostro. Esta nueva etapa arrancará el próximo 1 de julio.

Así, Quico Taronjí dirá adiós a 'Aquí la tierra' después de haber formado parte del programa durante diez años. Una salida forzosa al tratarse de un rostro que estaba contratado por Catorce Comunicación y no por RTVE. De hecho, ese es el motivo por el que buena parte del equipo del programa de los fines de semana también ha quedado apartado del proyecto.

Marc Santandreu, el sustituto de Quico Taronjí

Marc Santandreu, nuevo presentador de 'Aquí la tierra'

Hay que recordar que desde el próximo 1 de julio, 'Aquí la tierra' pasará a ser el primer magacín de RTVE producido internamente por la corporación y contará con profesionales de la casa. Es por ello, que el nuevo encargado de conducir la versión de 'Aquí la tierra' de los fines de semana será alguien muy reconocido por los espectadores de la cadena: Marc Santandreu.

Con ello, el físico y meteorólogo se incorporará al equipo de 'Aquí la tierra' como presentador titular junto a Jacob Petrus tras haber conducido ya en alguna ocasión el formato en ausencia de sus presentadores. Será además su regreso como conductor después de haber estado al frente del programa 'Curiosity' en La 2 y de haber formado parte del trío de presentadores de 'Mañaneros' en sus inicios junto a Jaime Cantizano y Miriam Moreno.

Las bajas de 'Aquí la tierra' ante su nueva etapa

De esta forma, 'Aquí la tierra' pasará a estar producido por RTVE desde el 1 de julio, aunque mantendrá su esencia con plató y reportajes sobre meteorología, naturaleza, gastronomía y la climatología. Jacob Petrus se mantendrá al frente del programa de lunes a viernes y Marc Santandreu se encargará de la versión dominical y de posibles sustituciones de Petrus.

Las salidas de Isabel Moreno y Quico Taronjí son las más llamativas al tratarse de los presentadores de la versión de fin de semana del programa, pero no son las únicas. De hecho, en los últimos días otros rostros como las reporteras Cris Tovar y Lucía Mbomio también se han despedido a través de las redes sociales como ya había hecho previamente Moreno.

"Uno de los sentimientos que más me perturba estos días es tener que decir adiós a tantos y tantos productores y gente del campo a los que hemos tenido la gran suerte de poder ayudar, visibilizar y poner en valor a lo largo de estos 12 años.

Ojalá sigan teniendo su espacio en lo que está por venir..", destaca Cris Tovar tras recordar su experiencia con un productor de legumbres.

Por su parte, Lucía Mbomio también ha recordado todo lo que ha hecho en estos años de reportera del programa de TVE. "Gracias, @aquilatierra por todos estos años y a todas las personas que dijisteis sí y, hablándome de vuestros quehaceres diarios, me enseñasteis saberes muy grandes. Algunas de vosotras, además, os convertisteis en amigas. Espero que la vida nos junte de nuevo", expone la periodista en su post de Instagram. "Abrazo y gracias, también, a quienes nos habéis visto todos estos años, a la gente del equipo que se ve y a la que no se ve pero que logra que las cosas salgan. Sois 🔝, compis", añade.