RTVE reestructura la producción de sus programas con un cambio importante en 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus

RTVE ha tomado una importante decisión sobre el futuro de sus magacines. La cadena pública ha empezado a trabajar en un proceso de internalización de la producción de dichos formatos apostando por el talento de la propia casa. Un proceso que comenzará con 'Aquí la tierra', que comenzará una nueva etapa en julio tal y como ha podido verificar El Televisero tras lo anunciado por El Independiente hace unas semanas.
De esta manera, José Pablo López, el presidente de RTVE empezará a ejecutar el compromiso que alcanzó el pasado 10 de febrero con UGT, el Sindicato Independiente y USO para reforzar la producción propia de la casa.
Será el próximo 1 de julio cuando este plan se empiece a hacer efectivo cuando RTVE asuma directamente la producción de 'Aquí la tierra', el magacín divulgativo que presentan Jacob Petrus y Quico Taronjí arrebatando así la producción a Catorce Comunicación.
La intención de RTVE es mantener parte del equipo actual del formato así como la permanencia de Jacob Petrus como presentador titular pues tiene contrato con RTVE. Asimismo, la cadena pública asumirá el control operativo y técnico del magacín que se emite de domingo a viernes entre las 20:25 y las 21:00 horas.
No obstante no será un movimiento aislado. Según varias fuentes, la intención de José Pablo López y la Corporación pasa porque progresivamente la producción de otros formatos como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' o 'Malas Lenguas' sea asumida también por la propia RTVE deshaciéndose así de los contratos con La Cometa, La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media respectivamente.
Desde RTVE consideran que los magacines de actualidad son especialmente adecuados para producirse desde la propia casa porque, a diferencia de los concursos o formatos internacionales, dependen sobre todo de recursos humanos, redacción, realización y una estructura técnica que ya existen en la corporación. De hecho, varias fuentes de RTVE aseguran que la corporación ya dispone de la mayor parte de los recursos necesarios para poder internalizar la producción de programas de debate y de actualidad.
RTVE internaliza la producción técnica de 'MasterChef'
Por si fuera poco, este proceso de transformación en RTVE también afectará a gran escala a otro de los formatos de entretenimiento de la cadena pública. Y es que la Corporación también ha asumido recientemente la producción de los medios técnicos de 'MasterChef', aunque el formato y la propiedad intelectual continúan perteneciendo a Shine Iberia.
De este modo, José Pablo López cumple con sus compromisos con los sindicatos y los trabajadores y mantendrá una estrategia de combinar la producción de formatos con productoras externas siempre que sea imprescindible a la vez que va recuperando progresivamente su capacidad para producir internamente los programas.
Por otro lado, la apuesta del presidente de RTVE también pasa por dotar de mayor importancia a los centros territoriales pues el plan contempla reforzar los centros de Andalucía y la Comunidad Valenciana para convertirlos en centros de producción que sean capaces de asumir nuevos contenidos y reducir así la actividad en Prado del Rey y Torrespaña. De hecho, en el de Andalucía ya se trabaja en la producción de 'El perro andaluz', el nuevo programa de humor de Manu Sánchez.
