Quién es la invitada de hoy, lunes 22 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana saltando por segunda vez a la noche de los viernes en La 1, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. Si bien David Broncano y su equipo cancelaron su habitual cita de los jueves la semana pasada cediendo su espacio de nuevo a 'El perro andaluz', el humorista regresó al prime time de los viernes con Dani Fernández como invitado estrella.

El segundo intento del humorista en el prime time de los viernes se tradujo en un 8.4% de share y 636.000 espectadores, sin lograr aprovechar el empujón del partido Estados Unidos-Australia, que cosechó un 20.9% de share y 1.939.000 espectadores. Por su parte, 'Tu cara me suena' firmó un 19.5% de cuota de pantalla y 1.304.000 seguidores en su décima gala, mientras que 'De viernes' anotó un 9.7% de share y 603.000 espectadores.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 22 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem, que regresan en grupo al espacio de Antena 3 para rendir homenaje al cómico Luis Sánchez Polack coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Por su parte, David Broncano recibirá a la actriz Kira Miró.

Después de recibir hace solo unos días a su pareja, el actor Salva Reina, ahora el humorista contará con la actriz en el plató de 'La Revuelta'. La canaria acude al espacio de TVE después de que hace dos semanas visitara a Henar Álvarez para promocionar el próximo estreno de la serie 'Olivia' en Disney+.

En la serie, Kira Miró comparte reparto con actores de 'La que se avecina' como Pablo Chiapella y Fernando Tejero así como con Nancho Novo ('Sueños de libertad') y la colaboradora de 'La Revuelta', LalaChus.