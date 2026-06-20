RTVE confirma el cambio de horario de 'El Perro Andaluz' de Manu Sánchez en su tercera semana en la parrilla de La 1

'El Perro Andaluz', el programa que conduce Manu Sánchez se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Si ya el estreno fue bueno, el espacio consiguió subir en su segunda semana en el prime time de La 1. Sin embargo, su tercera entrega se verá relegada al late night la próxima semana.

Y es que después de que las semanas anteriores arrancara en torno a las 23:00 horas después de dos partidos del Mundial de Fútbol, la semana que viene también se verá impulsado por ir después de otro encuentro mundialista. Sin embargo, en esta ocasión el partido que emitirá La 1 comienza a las 22:00 horas.

Así, La 1 repetirá la misma estrategia que ya llevó a cabo con 'La Revuelta' el pasado miércoles y lo mismo que hará con 'Al cielo con ella' el próximo martes. En este sentido, el programa de Henar Álvarez regresará a la parrilla con su nueva temporada después de haber dejado su hueco la semana anterior al programa de David Broncano, pero lo hará a partir de las 0:00 horas.

Y eso mismo sucederá el jueves con 'El Perro Andaluz'. Así, La 1 ha optado por mantener el programa de Manu Sánchez en su noche habitual de emisión a pesar de tener que relegarlo al late night para evitar cambios de día ni parones en su emisión al ser solo su tercera entrega.

En concreto, el tercer programa de 'El Perro Andaluz' se emitirá el jueves justo después del partido entre Alemania y Ecuador que La 1 retransmitirá desde las 22:00 horas. Con este cambio, el formato de Manu Sánchez concluirá en torno a las 1:30 horas haciendo trasnochar aún más a su público.

Habrá que ver como afecta a los datos de audiencia este salto al late night del programa después de que en sus dos primeras entregas en el prime time haya sacado grandes datos con un 15.1% de cuota de pantalla y 1.282.000 espectadores en su estreno quedándose muy cerca de la final de 'Supervivientes'; y de subir al 15.6% de cuota y 1.335.000 espectadores en su segunda semana liderando la noche a gran distancia de sus rivales.