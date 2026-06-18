RTVE cancela hoy, jueves 18 de junio la emisión de 'La Revuelta' y cambia de día de la semana en la parrilla de La 1

Tras desaparecer por segunda semana consecutiva de la programación este jueves con motivo del partido entre Suiza-Bosnia Herzegovina, 'La Revuelta' saltará una vez más a la noche de los viernes en La 1. Después de recibir a María Becerra este miércoles, David Broncano y su equipo despedirán la semana este viernes, desplazando su emisión hasta las 23:00 horas tras el partido del Mundial de fútbol entre Estados Unidos y Australia.

La visita de "la nena de Argentina" de este miércoles, que tuvo lugar pasada la medianoche, se tradujo en un 11% de share y 552.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 13.1% de share y 1.630.000 en su franja de emisión habitual. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 7.2% de share y 890.000 espectadores en Telecinco.

El próximo invitado de David Broncano en el segundo especial de 'La Revuelta' en el prime time del viernes

¿Pero quién visita este viernes, 19 de junio 'La Revuelta' como invitado? El programa especial de David Broncano tendrá que enfrentarse a duros rivales en el prime time del viernes como 'Tu cara me suena 13', que celebrará su décima gala en Antena 3 y 'De Viernes', que recibirá a Raquel Bollo y Makoke entre otros invitados.

Planazo❗️



Este viernes, 19 de junio, en @La1_tve:



⚽️ A las 21h Estados Unidos vs. Australia.



🥁 Y después, @LaRevuelta_TVE con Dani Fernández como invitado.



¿TE VIERNES❓ pic.twitter.com/h6jbCTHLh8 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 18, 2026

Por su parte, de cara a este segundo especial en la noche de los viernes, David Broncano se reencontrará con Dani Fernández, que regresará al espacio de TVE más de un año después de su única visita, que se produjo durante los primeros meses de emisiones del humorista en La 1.

El cantante regresará este viernes al espacio del humorista haciendo parada en mitad de su exitosa gira de conciertos 'La Insurrección Tour', con la que continuará recorriendo distintos puntos del país a lo largo de este verano. Será el próximo 17 de octubre cuando el intérprete ponga el broche de oro a esta etapa con su concierto en el Movistar Arena de Madrid, en el que ya ha colgado el cartel de 'Sold out'.

Así queda el prime time de La 1 de TVE este jueves 18 de junio:

20:30 horas - Avance Telediario 2

20:40 horas - Copa del Mundo FIFA 2026: Suiza-Bosnia Herzegovina

23:00 horas - El perro andaluz by Manu Sánchez

00:30 horas - El perro andaluz by Manu Sánchez (reposición)

Así queda el prime time de La 1 de TVE este viernes 19 de junio: