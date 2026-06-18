La cantante María Becerra paraliza 'La Revuelta' al revelar su grave problema de salud: "Fue terrible"

María Becerra ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles aprovechando su última parada en España para actuar en un evento promocional este fin de semana. Y durante su reencuentro con David Broncano, a quién no visitaba desde 2024, la cantante ha terminado sincerándose sobre el fuerte revés de salud que sufrió el año pasado con todo lujo de detalles.

Nada más arrancar la noche, las bromas entre "la nena de Argentina" y el humorista comenzaron a fluir sin ningún tipo de filtro. "¿Ese sos vos? Ah...", comentaba algo sorprendida la artista cuando 'La Revuelta' mostró una imagen antigua de David Broncano, tratando de contener la risa. "Hubo retoques ahí, una jeringuilla o algo", ha señalado la invitada entre carcajadas del público.

María Becerra se sincera sobre su último revés de salud: "Estuve hospitalizada, intubada, con convulsiones..."

"¡Qué dices!", ha contestado rápidamente el presentador, negando de nuevo las acusaciones de retoques estéticos que a menudo le lanzan sus colaboradores a modo de broma. "Ahora estás mucho mejor, en esa época estabas devastado", añadía María Becerra con sorna, aún tratando de asimilar el notable cambio físico del comunicador. "Te estás cuidando muy bien", ha añadido a modo de disculpa.

🪉👼🪽 María Becerra recuerda cuando casi toca el arpa.



Mira que hay metáforas sobre morir pero esta es 🤌🏻 #Larevuelta pic.twitter.com/LQDTDgG8Ip — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 17, 2026

Ha sido justo después cuando, reflexionando sobre la hipocondría de la artista, el presentador ha conseguido que la argentina se sincerase sobre su episodio de salud del año pasado. "¿No te enteraste? Tan amigo mío no eres", ha comentado María Becerra tras subrayar que "casi se muere" el año pasado, algo que ha dejado impactado a Broncano y compañía, que no lograban descifrar si estaba bromeando.

"No voy a decir el motivo pero tuve una hemorragia interna y casi toco el harpa a full... Quedé medio tocada", ha desvelado María Becerra, sin dar excesivos detalles sobre lo que le ocurrió. "Estuve hospitalizada, intubada, tuve convulsiones... De todo, fue muy fuerte. Me pusieron como tres bolsas de sangre", ha continuado relatando la artista.

"Fue terrible, estuve una semana hospitalizada. Después estuve en terapia intensiva, ahora estoy estable pero...", ha terminado resumiendo la invitada de este miércoles, asegurando que tuvo que recibir atención durante un tiempo para poder recuperarse del pronunciado episodio de salud que podría haber tenido un fatal desenlace.