Quién es la invitada de hoy, miércoles 17 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano que cambia de horario en TVE

Tras saltar al prime time una vez más con la visita de 'Kubalita', 'Quilla' y María José Llergo, 'La Revuelta' vuelve dar un giro a su horario de emisión habitual este miércoles saltando al late night de TVE. Con motivo del partido entre Inglaterra y Croacia que arrancará a las 22:00 en La 1, David Broncano y su equipo quedan desplazados hasta la medianoche, ubicándose entre las 00:00 y 01:40 horas.

La visita de las históricas futbolistas de la primera selección femenina española de fútbol y la cantante se tradujo este martes en un 11.8% de share y 985.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero', en su horario habitual, consiguió un 12.3% de share y 1.533.000 espectadores gracias a la visita de Zendaya y Tom Holland. Por su parte, 'First Dates' anotó un 6.3% de cuota de pantalla y 794.000 espectadores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visitan hoy miércoles, 17 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Alberto Núñez Feijóo, que regresa al espacio de Antena 3 para analizar la actualidad política junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a María Becerra.

Así, el programa de David Broncano que se convertirá por un día en un late night recibirá a la artista argentina para promocionar su gira de verano por nuestro país. Con tres álbumes en su discografía y éxitos que superan las nueve cifras, algunos a punto de alcanzar los 1.000 millones de reproducciones, "La Nena de Argentina" ha conquistado al público a ambos lados del charco y el próximo mes de julio emprende una intensa gira por España.