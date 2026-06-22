'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la salida de la cárcel de Nieves tras la acusación de don Agustín de haber practicado la eutanasia con el padre de Luz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta consigue que Cloe haya encontrado un posible comprador para La Industrial mientras Andrés se refugia en el alcohol después de que Valentina haya roto definitivamente con él por ser incapaz de superar su pasado. Y su hermana le pide paciencia.

Gabriel no duda en manipular a Tasio para que le ayude a boicotear la venta de La Industrial y traicione a su padre haciéndole ver que es insignificante para su progenitor. Por otro lado, Tasio recibe una carta de Carmen rompiendo definitivamente su matrimonio.

Nieves acude a la cantina para hablar con Salva y agradecerle que animara a Mabel a visitarla a la celda. Después, la enfermera no duda en ir a la iglesia para reivindicarse ante don Agustín y dejar claro que nunca podrá demostrar que ayudó a morir a nadie. Y Claudia trata de convencer a Miguel para que perdone a su madre.

Marta se interesa por la cita que ha tenido Cloe y la francesa le confiesa que no ha comido con nadie y que la mintió porque quiere marcar distancia entre ellas porque sigue estando enamorada de ella y no puede verla como una simple amiga. Y Damián y Tasio tienen una fuerte discusión por la venta de la Industrial.

Eduardo comparte con Begoña la noticia de que Roque es en realidad su hijo y que nunca se perdonará no haber vuelto con Inma. Tras ello, Beatriz deja caer a Gabriel la relación entre el chófer y su mujer provocando que el abogado busque desesperadamente a su mujer tras haber desaparecido con el chófer de los De La Reina.

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo regresaba a casa y comunicaba a sus hijos que Nieves saldrá en libertad pues la autopsia de Alberto no ha sido concluyente para acusarla de eutanasia. También Luz y Begoña celebraban la buena noticia y respiraban aliviadas. Pese a todo, Miguel seguía sin mostrar felicidad por su madre.

Por su parte, Damián seguía buscando desesperadamente a un comprador para La Industrial y poder emplear el dinero de la venta en la compra de la infraestructura de la fábrica a Brossard. Paralelamente, el francés anunciaba a Gabriel que ha decidido venderle finalmente todo a Damián y no a Floral dejando descolocado a su sobrino y terminaba dejándole claro quién manda.

Tasio seguía sin estar de acuerdo en la venta de La Industrial mientras Marta informaba a su padre y Digna de la contratación a Paula como operaria. Por su parte, tanto Claudia como Fina le cantaban las cuarenta a Tasio por haber sido capaz de darle trabajo en la fábrica a su amante tras el daño que le hizo a Carmen.

Tras no ser capaz de tener sexo con Andrés, Valentina tomaba la difícil decisión de romper con él. Mientras, Begoña compartía con Luz sus sospechas de que entre Beatriz y Gabriel está pasando algo y que tiene la sensación de que su marido está tratando de seducirla. Y tras su charla con la doctora, Begoña le proponía a la niñera que deje de estar interna en su casa.

Nieves salía de prisión y regresaba a casa y se reencontraba con sus hijos, aunque Miguel se mostraba esquivo. Y finalmente, Beatriz manipulaba el coche de Eduardo después de ver cómo el chófer y Begoña tenían una relación muy cercana.