'Sueños de Libertad', avance capítulo 587 del lunes 22 de junio: El veredicto definitivo de Nieves y la ruptura de Valentina y Andrés

'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo regresa a casa y comunica a sus hijos que Nieves saldrá en libertad pues la autopsia de Alberto no ha sido concluyente para acusarla de eutanasia. También Luz y Begoña celebran la buena noticia y respiran aliviadas. Pese a todo, Miguel sigue sin mostrar felicidad por su madre.

Por su parte, Damián sigue buscando desesperadamente a un comprador para La Industrial y poder emplear el dinero de la venta en la compra de la infraestructura de la fábrica a Brossard. Paralelamente, el francés anuncia a Gabriel que ha decidido finalmente venderle todo a Damián y no a Floral dejando descolocado a su sobrino y termina dejándole claro quién manda.

Tasio sigue sin estar de acuerdo en la venta de La Industrial mientras Marta informa a su padre y Digna de la contratación a Paula como operaria. Por su parte, tanto Claudia como Fina le cantan las cuarenta a Tasio por haber sido capaz de darle trabajo en la fábrica a su amante tras el daño que le hizo a Carmen.

Tras no ser capaz de tener sexo con Andrés, Valentina toma la difícil decisión de romper con él. Mientras, Begoña comparte con Luz sus sospechas de que entre Beatriz y Gabriel está pasando algo y que tiene la sensación de que su marido está tratando de seducirla. Y tras su charla con la doctora, Begoña le propone a la niñera que deje de estar interna en su casa.

Nieves sale de prisión y regresa a casa y se reencuentra con sus hijos, aunque Miguel se muestra esquivo. Y finalmente, Beatriz manipula el coche de Eduardo después de ver cómo el chófer y Begoña tienen una relación muy cercana.

Begoña y Luz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Paula empezaba a trabajar como operaria en la fábrica mientras Claudia le preguntaba a Marta por su fichaje. Tras ello, Marta encaraba a su hermano Tasio y le recriminaba su actitud al ir por libre y contratar a la ex doncella sin haberlo consultado con nadie y le solicitaba que despida a la muchacha.

Begoña preguntaba a Beatriz por su relación con Gabriel y le pedía que si en algún momento le molesta se lo haga saber y le avisaba de que puede ser muy imprevisible. Después, la niñera no se lo pensaba dos veces y dejaba creer a una desconocida que es la madre de Juanito cuando lo ve con ella en el parque.

Antoine Brossard regresaba a Madrid para poner en marcha el traslado de la producción a Tánger y cerrar todos los detalles de la venta de la infraestructura a Floral. A su llegada no tardaba en amonestar a Cloe por haberse plegado a los De La Reina.

Don Agustín se presentaba en casa de los Salazar para consolar a Mabel y Miguel ante la posible condena de su madre y Miguel expulsaba al párroco. Mientras, Luz acudía a la cárcel para comunicarles a Nieves y Pablo que los resultados de la autopsia se han adelantado y que al no haber pruebas de la eutanasia quedará en libertad.

Después de su discusión, Damián le ponía a Tasio los puntos sobre las íes sobre quién tiene la última decisión sobre la venta de La Industrial y le comunicaba su determinación final. Tras ello, Damián le hacía una nueva oferta a Brossard para conseguir quedarse con su fábrica. Por último, Andrés y Valentina disfrutaban de su cita y cuando iban a tener sexo, la dependienta lo frenaba.