Maica Benedicto causa impresión con sus secuelas físicas tras ganar 'Supervivientes 2026': "Me preocupa muchísimo"

Casi dos semanas después de alzarse como la ganadora de 'Supervivientes 2026', Maica Benedicto se ha sincerado con sus seguidores sobre las difíciles secuelas físicas que están condicionando su vuelta a la rutina alejada de los Cayos Cochinos. Tras más de tres meses soportando condiciones extremas, la modelo ha mostrado en sus redes algunas de las "heridas de guerra" que aún conserva como recuerdo de su paso por el reality.

"Pensé que todas las heridas se iban a quedar en Supervivientes. Las heridas internas, porque las de las piernas… ¡Menudas piernas llevo!", comienza explicando la influencer, que tras todo un concurso marcado por las tensiones con sus compañeros al formar tándem con Claudia Chacón, sorprendió a muchos al alzarse con el cheque de 200.000 euros por encima de Alba Paul en la gala final.

Maica Benedicto muestra sus "heridas de guerra" de 'Supervivientes': "Me preocupa muchísimo"

Así, más allá de sincerarse sobre las "heridas internas" que aún porta de su paso por 'Supervivientes', Maica Benedicto ha mostrado con pelos y señales las heridas que aún tiene fruto de las exigentes pruebas del formato de Telecinco. "Todas estas marcas me preocupan muchísimo", ha asegurado mostrando algunas de las lesiones que tiene en las piernas.

"Soy una persona que se sobrepreocupa por su salud, constantemente me viene el bucle. He aprendido a gestionarlo en 'Supervivientes' día a día", ha confesado la joven, que durante su debut televisivo en 'Gran Hermano 19' jamás hubiese imaginado enfrentarse a una aventura de tal calibre, mucho menos finalizarla como ganadora. "Mosquitos, heridas, caídas, golpes… No tienes nada para tratar esas marcas. Te está dando el sol constantemente", ha continuado relatando sobre sus más de 100 días en la isla.

"Estas marcas se irán. La marca que nunca se va a ir es la personal, la que consigues tú estando tantos días sobreviviendo. Aún sigo siendo una princesa, pero con piernas de guerrera", ha terminado señalando la influencer, advirtiendo también sobre la "extrema situación" a la que ha sometido a su piel, "el órgano más grande del cuerpo humano" durante todos esos complicados meses en los Cayos Cochinos.