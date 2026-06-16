María Lamela manifiesta abiertamente qué piensa de que Maica Benedicto haya ganado 'Supervivientes 2026'

El pasado jueves, 'Supervivientes 2026' llegaba a su fin con la victoria de Maica Benedicto. Aunque para muchos, la gran ganadora de la edición ha sido María Lamela, quien ha conquistado tanto a la audiencia como a los concursantes en su debut como presentadora del reality de Telecinco.

La periodista no lo tenía nada fácil, ya que sus predecesoras, Lara Álvarez y Laura Madrueño, dejaron el listón muy alto. Pero ella lo ha superado con creces, a juzgar por las opiniones en redes sociales. Durante la fiesta organizada por Cuarzo para poner fin a esta edición de 'Supervivientes', María Lamela hizo balance ante los micrófonos de Europa Press de su paso por Honduras y, además, dio su opinión sobre la ganadora.

La presentadora reconoce que "ha sido un sueño hecho realidad, me lo he pasado genial. Ha sido una experiencia maravillosa a todos los niveles, he conectado muchísimo con cada uno de ellos, con los 22 supervivientes, les he cogido muchísimo cariño y con el equipo. Vamos, he sido una más desde el día uno, me han arropado muchísimo, me han cuidado, he aprendido mil cosas y de verdad que ha sido una de las mayores experiencias laborales de mi vida y vitales también, así que espero poder repetirla unos cuantos añitos más", asegura. De esta forma, confirma que continuará en próximas ediciones de 'Supervivientes'.

Respecto a la ganadora de la edición, María Lamela deja claro que "Maica ha demostrado ser una grandísima superviviente, lo ha dado absolutamente todo, lo habéis visto en todas las pruebas. Se ha esforzado al máximo con esas caras que ponía, además de esfuerzo siempre, concentradísima. Luego a nivel convivencia, creo que ha estado bien con todo el equipo, con todos sus compañeros, se ha llevado súper bien con todos, ha sido ese remanso de paz y de tranquilidad muchas veces para ellos. Ha tenido esos momentos graciosos con un sentido del humor muy característico que ella es muy auténtica, nos ha dado momentazos y es una digna ganadora".

María Lamela desvela qué ha sido lo más duro de la experiencia

Aunque como ella misma ha confesado, su paso por 'Supervivientes' ha sido la mejor experiencia de su vida, también ha tenido algo malo, y ha sido "estar tantos meses fuera de casa, fuera y lejos de mis amigos, de mi familia, el estar ahí, al final también estamos en un lugar como limitado, vivimos todos como un complejo hotelero, que quieras que no, el ocio es limitado y tenemos que apoyarnos mucho los unos a los otros".

"Aunque es cierto que a mí me encanta bucear, allí es un paraíso natural para el buceo, para los deportes acuáticos y eso me ha venido muy bien. Pero es cierto que se echaba mucho de menos la casa y los amigos y Madrid, que me encanta Madrid, deseando estaba de venir", asegura María Lamela. El estar lejos de los suyos ha sido, sin duda, lo más duro de presentar 'Supervivientes', algo que ya les pasó a Lara Álvarez y Laura Madrueño.

Precisamente sobre ellas también se ha pronunciado María Lamela durante su entrevista a Europa Press: "He pensado mucho en Lara Álvarez y Laura Madrueño. ¿Qué harían ellas en esta situación? ¿Qué harían ellas en esta otra situación? Por supuesto que sí. De hecho, he preguntado 'oye, ¿y ellas cómo reaccionaban en estos momentos?'. Sí, sí, siempre he querido como tenerlas en mente en todo momento. Además, son grandísimas profesionales, todas las que han pasado además por este puesto", sentencia, elogiando la labor de sus predecesoras.