Álex Ghita plantó cara a Sandra Barneda en el debate final de 'Supervivientes' y ella le acusó de tener "mala educación"

Este domingo, 14 de junio, Telecinco ha emitido el debate final de 'Supervivientes 2026', conducido por Sandra Barneda. En él han estado presentes todos los concursantes de la edición, incluidos los tres finalistas (José Manuel Soto, Alvar Seguí y Alba Paul) y la ganadora Maica Benedicto.

Uno de los momentos más tensos de la noche lo protagonizó Álex Ghita, al que Sandra Barneda le tuvo que parar los pies ante sus continuas interrupciones a sus compañeros y después de que se le encrespara. Tras el cara a cara de Alba Paul e Ingrid, el exnovio de Adara Molinero cargaba contra la mujer de Dulceida: "Entiendo el esfuerzo de Alba, toda la carne que puso en el asador, y es duro que a mitad de programa entre tu escudero como Nagore y que finalmente no consigas la guinda del pastel, es duro".

"A mí me molestaría quedarme segundo teniendo un escudero como Nagore que rema para poder llegar hasta la final", añadió Álex Ghita. "A ti sí, pero a mí no", le dejó claro la segunda clasificada de 'Supervivientes 2026'. Pero el comentario no hizo ninguna gracia a la aludida: "En todo caso será escudera y simplemente hay personas que tenemos amigos en el concurso y que cuando a alguien le atacan, salimos en defensa y hay otras personas que no".

Tras un comentario del entrenador personal, Nagore Robles saltó a su yugular: "Vas a hablar tú de lucha en un concurso que todavía estás por entrar y hacer algo. Tu saco está por estrenar". Antes de que él pudiera responder, Sandra Barneda le interrumpió para pedirle que dejara hablar al resto: "Has superado (hablando) los minutos que estuviste en la isla y hay mucha gente", le reprochó.

Las intervenciones de Álex durante el debate de hoy, menudo servicio 😮‍💨😂



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Sandra Barneda se pone seria con Álex Ghita

Sin embargo, el exconcursante continuó hablando e incluso llegó a pedir que le dieran otra oportunidad de participar en 'Supervivientes’. En ese momento, la presentadora le espetó: "Alberto (Ávila) está en mi lista, tú no estás en mi lista. Lo siento, pero te lo voy a explicar: me encanta el show, pero también me gusta la humildad. Tú no puedes decir que vas a ganar 'Supervivientes' cuando abandonaste tan fácil". "Estás confundiendo humildad con seguridad", se defendió él, rebatiendo sin miedo a la comunicadora catalana.

Ante la insistencia del entrenador personal, que plantó cara a Barneda en varias ocasiones, la también escritora le puso los puntos sobre las íes: "Álex, frena. No puedes seguir viniendo aquí diciendo que eres un ganador de 'Supervivientes' porque no lo has demostrado". Acto seguido, Sandra Barneda dio la palabra a Teresa Seco, pero Álex Ghita volvió a interrumpir, colmando la paciencia de la conductora del programa.

Al ver que el exsuperviviente no respetaba el turno de sus compañeros, la catalana se puso muy seria con él: "Te lo voy a explicar porque creo que no es tu primera vez en un plató de televisión y te lo voy a explicar seriamente: hay que dejar hablar y hay que escuchar. Está muy bien el show, pero la mala educación yo aquí no la aguanto. No te estoy apretando, te estoy diciendo que le dejes hablar, por favor", sentenció Barneda.

Álex, por su parte, señaló que Sandra le estaba apretando demasiado por su abandono y que, por tanto, tenía todo el derecho a dar la réplica. También aseguró que no iba a responder lo que la presentadora quería escuchar.