El famoso "hay más imágenes para ti" de Sandra Barneda y sus escenas en playa y las hogueras se han convertido con el paso de los años en la iconografía más representativa de 'La Isla de las Tentaciones', pero hubo un breve lapso de tiempo en el que la presentadora rechazó unirse a la aventura. Precisamente, la comunicadora se ha sincerado en una reciente entrevista sobre su negativa a conducir la primera temporada del exitoso reality y las drásticas consecuencias que tuvo en su carga de trabajo en Mediaset.

Durante su última aparición en el pódcast 'Decir las cosas' de Vanity Fair España, el rostro por excelencia de 'La isla de las tentaciones' ha rememorado el momento en el que Paolo Vasile la encomendó para capitanear la nueva apuesta del grupo y los motivos tras su negativa inicial. "No fue por prejuicios, fue por un tema económico", ha comenzado explicando la presentadora, que en ese momento conducía varios espacios en el prime time de Telecinco.

Sandra Barneda habla del "castigo" de Mediaset tras rechazar 'La isla de las tentaciones': "Me enteré por la prensa de que no hacía 'GH VIP' y 'Supervivientes"

"Estaba haciendo 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP', que son treinta prime times al año y me dicen 'te vamos a dar un reality para ti, pero es un reality que lo vamos a hacer en Cuatro y son ocho episodios", ha recordado Sandra Barneda, rememorando cómo el exitoso reality de Telecinco se concibió originalmente para la cadena secundaria de Mediaset. "Yo les dije: 'No me salen las cuentas", ha expresado.

Y es que, de haber aceptado conducir aquella célebre primera temporada marcada por los líos amorosos de Fani y Cristopher entre otros, la presentadora tendría que haber renunciado a presentar 'Gran Hermano VIP', por coincidir con horario de grabación, además de despedirse de 'Supervivientes'. Pero su decisión no fue bien acogida entre los entonces directivos del grupo de Fuencarral.

"Ese 'no me salen las cuentas' llegó a Paolo Vasile. Le envié un audio y de ahí hubo un silencio absoluto... Casi me tiro un año y pico sin trabajar, hubo un castigo", ha asegurado Sandra Barneda, desvelando la drástica modificación que sufrió en su carga de trabajo tras negarse a presentar el nuevo formato. "Me enteré por la prensa que no hacía 'Supervivientes' y me enteré también por la prensa de que no hacía 'Gran Hermano VIP'. Pero es que me enteré por la prensa de 'Mónica Naranjo presentará La isla de las tentaciones", ha desvelado.

Sin embargo, tras el éxito de la primera temporada y su mudanza definitiva a Telecinco, la comunicadora volvió a recibir una llamada que pondría fin a su sequía laboral en Mediaset. "Luego me llama Paolo y después de todo eso me dice 'te va a gustar lo que te voy a ofrecer", ha recordado, explicando cómo en principio le propusieron conducir los debates de 'La isla de las tentaciones' en su segunda temporada mientras Mónica Naranjo continuaría en su papel.

"Entonces dije, ¿cómo voy a decir que no? Porque no sé, yo ya estoy más muerta que otra cosa, o sea yo ya tengo salida", ha rememorado Sandra Barneda. "La sorpresa es que Mónica no llega a un acuerdo con la cadena y me vuelven a ofrecer presentar y yo estaba a punto de terminar contrato. Y ahí empiezo mi segunda temporada en plena pandemia. Fuimos la primera producción en salir a grabar fuera, dos meses y medio", ha terminado explicando.