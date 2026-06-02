Qué invitado va hoy, martes 2 de junio a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras arrancar el mes de junio por todo lo alto con la visita de Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió al dúo de actores para conocer todos los detalles de 'Todo lo que nunca fuimos', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 5 de junio.

La visita de los protagonistas de este nuevo film al espacio de TVE se tradujo este lunes en un 12.1% de share y 1.458.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' lideró sin problema con un 13.9% de share y 1.676.000 espectadores gracias a la visita de Marta Sánchez. Por otra parte, 'First Dates' cosechó un 8.9% de cuota de pantalla y 1.063.000 seguidores en su emisión en Telecinco.

Trueno, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 2 de junio 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Rossy de Palma, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar todos los detalles de su nueva película 'Día de Caza', un remake de la célebre película de Carlos Saura 'La Caza', que llegará a los cines próximamente. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Trueno.

El cantante argentino regresará al espacio de David Broncano este martes casi un año después de su primera visita. Así, se reencuentra con el humorista tras el lanzamiento de su último álbum de estudio 'TURR4ZO', que vio la luz el pasado 24 de abril.

Además de ser una de las figuras más destacadas de la música urbana a nivel mundial por su larga lista de éxitos, el cantante ocupa un lugar especial en 'La Revuelta', pues su tema 'No cap' es la sintonía con la que el espacio de TVE abre sus emisiones cada noche, sirviendo como hilo musical para la intro del programa.