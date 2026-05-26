Un participante de 'La Isla de las Tentaciones 10' confiesa que se ha roto el pene ante el shock de Sandra Barneda

La primera hoguera de David en 'La isla de las tentaciones' comenzó con él reconociendo que llevaba varios días "con la mosca detrás de la oreja" sobre lo que estaría haciendo su novia, Alba, en la villa de las chicas. "Creo que voy a ver algo que nunca he visto. Una Alba negativa, que quiere quedar por encima aunque yo no haya hecho nada", confesó el concursante.

Sin embargo, lo que vio fue peor de lo que se imaginaba. En las imágenes se podía observar a Alba muy cariñosa con el tentador VIP Álex Girona, del que dijo a una compañera: "Qué guapo es, tía". En los juegos de la villa se besaron por el cuerpo, se pasaron un hielo con la boca y acabaron los dos solos en el jacuzzi, mientras ella ponía a caldo a su pareja, que no daba crédito a lo que veía: "¿Pero qué hace?", repetía insistentemente David.

Aunque lo que más le dolió al almeriense fue que su novia hablase con el tentador sobre las intimidades de su relación: "Él follaba de una manera y yo follo más de otra… A mí me gusta más el guarreo y él es en plan 'mi princesa, mi amor…'". Ante un David completamente descolocado, Sandra Barneda le preguntó por qué creía que Alba estaba comentando cómo eran sus relaciones sexuales.

Tras una confesión sexual, David corrió desesperado hacia la villa de las chicas

Fue en ese momento cuando el joven hizo una impactante confesión sexual que dejó en shock tanto a sus compañeros como a Sandra Barneda. Reconociendo lo mucho que le dolían las palabras de Alba, David sacó a relucir un espeluznante episodio. "Yo con ella tuve un problema: me rompí el pene acostándome con ella. Eso tiene un tiempo de curación, pero de últimas estábamos otra vez funcionando súper guay. Que hable así después de que fuera algo tan fuerte… Ella nunca me lo dijo, los dos lo pasamos mal. Tú imagínate también, para que se rompa eso, cómo le tengo que estar dando yo a ella", contó entre lágrimas.

Al verle tan afectado, la presentadora se acercó a abrazarle para intentar consolarle, pero él almeriense no podía parar de llorar: "Estoy en sock. Me siento roto. Estoy decepcionado. Me quiero ir". Sandra Barneda le dejó que se marchara a la orilla a tomar el aire, sin imaginarse que él echaría a correr desesperado hacia la villa de las chicas. "¡Eres el puto amor de mi vida!", gritaba David, hasta que fue frenado por alguien de producción. Alba le escuchó, pero no estaba segura de que fuera él.