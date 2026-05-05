Lo nunca visto en 'La isla de las tentaciones 10' con este insólito abandono y dos huidas desesperadas

Este lunes 4 de mayo, Telecinco emitió una nueva entrega de la décima edición de'La isla de las tentaciones', una de las más caóticas de la historia del programa. Después de que las solteras les contaran a los chicos lo que estaba pasando en 'Villa Deseo', Atamán decidió huir hacia allí para intentar hablar con Leila, algo que está totalmente prohibido.

Pero no fue el único chico que se quedó hundido, también Álex se mostró muy afectado al ver lo que su novia estaba haciendo con los tentadores. Tan mal se quedó, que incluso optó por no acudir a la fiesta y quedarse en su habitación llorando, mientras el resto de sus compañeros y las solteras disfrutaban de una divertida fiesta.

María, la tentadora con la que Álex había conectado más, intentó empatizar con él: "Entiendo que a Álex le cueste, porque la situación es complicada. Tiene a su novia en la otra villa, pero aún así tiene que relacionarse y abrirse. Yo lo veo cada vez más distanciado". Tan mal lo estaba pasando que el joven decidió hacer las maletas y abandonar 'Villa Montaña'.

Al aparecer con el equipaje, sus compañeros no daban crédito. Pese a sus intentos por detenerle, el concursante de 'La isla de las tentaciones' tenía clara su decisión, y abandonó 'Villa Montaña' entre gritos y lamentos, lo que provocó que los chicos salieran tras él para hacerlo recapacitar. "Si te quieres ir, vete bien, habla con ella, que te de explicaciones y dáselas tú también. No te mereces irte así, ni ella tampoco", le aconsejaban.

Álex, abandona 'La isla de las tentaciones'

Christian intentó convencerle para que se quedara: "Escúchame, tienes que enfrentarte a tus problemas. Dijimos que nos iríamos juntos de aquí". Sin embargo, sus intentos fueron en vano, pues nada logró convencer a Álex quien, finalmente, abandonó la villa. Tras ver que su decisión era firme, Sandra Barneda habló con él, para explicarle las consecuencias de su marcha.

"Una decisión individual tiene consecuencias. Tengo que decirte que tu experiencia ha terminado, y la de Ainhoa también. Debo trasladarle la noticia y preguntarle cómo quiere abandonar 'La isla de las tentaciones'. La decisión será suya", le comentó la presentadora. Álex esperaba que su novia también le necesitara y poder marcharse juntos del programa: "Espero que ella también se haya dado cuenta de que me necesita. Si al final decide irse sola, lo respetaré y la seguiré amando siempre".

El que tampoco lo está pasando nada bien en 'La isla de las tentaciones' es Atamán. Tras interrumpir en 'Villa deseo' para poder hablar con Leila, se celebraba una segunda hoguera, a donde llegaba con cierto "miedo", como así se lo confesaba a Sandra Barneda, a la que reconoció estarlo pasando "bastante mal". Necesitaba que Leila le diera motivos para poder continuar en el programa: "Siento que no me quiero nada y si no me quiero yo mismo que ella no me puede querer. Tengo miedo de perderla y no entra en mis opciones que ella me pueda perder a mí".

Tras expresar sus sentimientos, llegaba el momento de ver las imágenes en las que se mostraba a Leila con dudas sobre su relación. Aunque lo que ni por asomo se podía pensar Atamán es que en las imágenes iba a ver a su novia besándose con David en el jacuzzi. Esto le hacía romperse por completo, huyendo desconsolado de la hoguera. "No, no, no. Me la hizo", se le escuchaba decir, muy afectado.

Atamán, roto de dolor al ver el beso de Leila y David

Atamán se lanzó al suelo en medio de la gran pasarela de antorchas, roto de dolor: "Me quiero largar de aquí, por favor. Necesito irme a mi casa. No ha servido de nada. Once años a la mierda". Acto seguido, decidía quitarse el anillo que compartía con Leila: "Esto no vale para nada". En ese momento, Sandra Barneda salía a buscarle para brindarle todo su apoyo: "Sé que es muy duro lo que estás viviendo, muy difícil. Necesito que te calmes, solo quiero decirte que estás aquí para obtener respuestas. Necesito que pienses en ti, a lo mejor tienes que aprender a quererte".

Poco después, el concursante de 'La isla de las tentaciones', regresaba a la hoguera roto en llanto. Allí recibía el cariño de todos sus compañeros: "Tienes que tener la cabeza arriba, te vas a querer. Tocado, pero no hundido". El canario confesaba que "quería irse" porque ya tenía las respuestas que estaba buscando: "Mi relación ya está muerta, no puedo más. Lo que más coraje me da es que es un calentón y acaba de perder una relación de 11 años por esto".

Pero la cosa no quedaba ahí. Atamán también pudo ver como su novia y David se iban a dormir juntos, lo que provocaba un nuevo estallido en él, suplicando a Sandra Barneda poder marcharse del programa: "No la quiero ni ver, cojo mis maletas y me voy". La presentadora le dejaba que se fuera de la hoguera para poder calmarse y pensar en su futuro en 'La isla de las tentaciones': "No tomes decisiones precipitadas, necesito que te calmes y hables con tus compañeros".

Yuli, muy afectada al ver las imágenes de Lucas reconociendo que no está enamorado de ella

La que tampoco pasó un buen momento fue Yuli, quien rompió a llorar tras ver en la hoguera las imágenes de Lucas dejándose llevar con Lucía en 'Villa Montaña'. Lo que más le dolió a la joven, es ver cómo su novio le reconocía a su tentadora favorita que "no está enamorado" de Yuli. Ante esto, la concursante ha salido corriendo, desesperada, después de escuchar las palabras de Lucas.

"¿Lleva tres días y ya está diciendo eso?", ha preguntado Mar, incrédula. Ha sido precisamente Mar la que ha ido a por su compañera para llevarla de nuevo a la hoguera. "No entiendo. Yo también dejé todo por él", comentaba Yuli, entre lágrimas. "Me duele más eso que haga cualquier guarrada. Que deje de sentir… eso es lo feo. ¡Estamos hasta tatuados! No entiendo, ¡fue todo una mentira!", ha sentenciado la joven, muy dolida.