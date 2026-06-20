'Tu cara me suena' sentencia con pleno de doces al ganador de su gala 10, que entra en el TOP 3 de mejores concursantes de la historia

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 19 de junio una décima gala en la que, una vez más, han quedado más que perfilados los concursantes que lucharán por la gloria en la gala final y posible nombre que figurará en el trofeo ganador de esta edición. Si bien Jeuslín de Ubrique convirtió el escenario en una verbena al ritmo de 'Follow de the leader', María Parrado tuvo problemas para superar la dura prueba de Isabel Pantoja.

Sole Giménez deslumbra como Kylie Minogue y Leonor Lavado llena el escenario de perreo al ritmo de Bad Gyal

Leonor Lavado imita a Bad Gyal

La encargada de abrir la décima gala de la edición y llenar el escenario de 'Tu cara me suena' con un hit atemporal fue Sole Giménez, que emergió al escenario en su look más futurista hasta la fecha transformada en Kylie Minogue para hacer vibrar al público al ritmo de 'Can't get you out of my hand'. Y tras firmar un divertido y enérgico número de baile con lo que parecían bolas de discoteca humanas a su alrededor, la intérprete se sometió a la valoración del jurado.

"Lo haces todo muy bien, me sorprendes cada día más. Yo tenía una imagen de ti de hace muchos años y esa imagen se me ha ido, la renuevas cada gala", comenzó señalando Lolita entre aplausos, subrayando la versatilidad que la concursante ha alcanzado con el paso de las galas. "Esta etapa disfrutona que estás teniendo ahora me encanta, tendrías que pedir siempre ir a bailarines a todas partes. Me gusta esta etapa pícara, sensual... ", sentenció Àngel Llàcer.

La siguiente en tomar el escenario fue Leonor Lavado, que este viernes no pudo escapar de firmar la gran parodia de la noche junto a Nacho García, que visitó 'Tu cara me suena' esta semana para recrear el videoclip de Bad Gyal y Juanka. Sobre una cinta de andar, en tacones y con una trenza kilométrica, la humorista dejó cuerpo y alma sobre el escenario para replicar el inconfundible carisma de la catalana en su popular tema 'Blin Blin', que puso al público y al jurado a bailar.

"Has estado clavado y luego tú lo has hecho todo muy fino como Bad Gyal, tenías una coreografía de manos, gestos en los que había momentos... Pero es que ese es su universo", señaló Chenoa aplaudiendo la actitud de la cómica para transformarse en la cantante. "También hay que reconocer que han cantado con autotune y eso es mucho más difícil que cantar normal", destacó Florentino Fernández.

María Parrado descarrila como Isabel Pantoja y Aníbal Gómez lo da todo como Depeche Mode

María Parrado se convierte en Isabel Pantoja

Después, María Parrado regresó al escenario de 'Tu cara me suena' para ofrecer una de sus interpretaciones más cuestionables de la edición, sin lograr superar el difícil reto de ponerse en la piel de Isabel Pantoja. Decidida a hacer justicia a 'Un rojo, rojo clavel', la benjamina del programa se paseó por la escena bajo una gran luna sin ningún tipo de rumbo, trasladando una inseguridad que el jurado no pudo obviar.

"Yo estoy profundamente preocupado y me voy a poner serio esta vez porque a la altura de concurso que estamos, gala 10, hay mucho imitador aquí muy bueno...", destacó Florentino Fernández en un intento de aupar la imitación de la joven, pero Lolita terminó destacando el gran problema de su número. "Estabas muy nerviosa y cantar copla la gente cree que es muy fácil y es muy difícil. Simplemente me ha faltado en ti, que Isabel, si tiene algo es que sabe moverse por un escenario, y yo a ti te he visto cohibida", destacó dejando entrever la baja puntuación que la colocaría este viernes en el fondo del ranking.

A continuación, Aníbal Gómez regresó al escenario con corona y atuendo monárquico para dejar claro que no quedaba ni rastro de su papel de "bufón de la gala" que a menudo atesora, que este viernes era Depeche Mode quién concursaba en 'Tu cara me suena'. Y tras un cambio de vestuario y una elaborada puesta en escena al ritmo de 'Enjoy the silence', el público y el jurado cayeron rendidos ante su imitación.

"Muy bien Aníbal, porque lo has hecho totalmente en serio", destacó Lolita aplaudiendo su trabajo de esta semana. "Esta canción se nota que has estado trabajándola mucho. Parece una coreografía que vas caminando pero aquí hay mucho trabajo. A parte has tenido un vestuario a la altura, porque hoy has estado como un verdadero rey", añadió Chenoa poniendo en valor la preparación del humorista.

Jesulín de Ubrique convierte 'Tu cara me suena' en una verbena, mientras que Martín Savi se eleva como Luis Fonsi

Martín Savi y Mikel Herzog Jr. sorprenden como Luis Fonsi y David Bisbal

Pero el escenario de 'Tu cara me suena' todavía tenía que enfrentar una revolución mayor que la de Depeche Mode o la frenética escena de reggaeton al ritmo de Bad Gyal, pues Jesulín de Ubrique llegó dispuesto a poner el plató patas arriba transformado en S.B.S. Con camisa roja y un ejército de bailarines a sus espaldas, el extorero no tuvo problema de corear las instrucciones de 'Follow de leader' hasta la saciedad moviéndose de un lado a otro.

"Requiere mucha técnica, más que fondo técnica", advirtió con sorna el sevillano tras convertir el escenario del programa en toda una verbena, haciendo al público y al jurado levantarse de su silla para alternar "un paso izquierdo" con "un paso derecho" hasta que el concursante quedó completamente agotado. Una enérgica escena que sin embargo no le salvó de custodiar el fondo del ranking.

Quién no está dispuesto a explorar nunca más las profundidades de la lista de puntuaciones es Martín Savi, y este viernes dejó claro que su trayectoria en 'Tu cara me suena' solo puede seguir subiendo como la espuma hasta estallar en su máximo potencial en la gran final. Junto a otro de los rostros más queridos de la última edición, Mikel Herzog Jr, el argentino firmó un emotivo número como David Bisbal y Luis Fonsi en 'Aquí estoy yo', complicando aún más la tarea del jurado a medida que se acercaba la recta final de la noche.

"El año pasado estuviste aquí y la gente que ve el programa descubrió que eres una persona maravillosa, que tienes muchísimo talento, que jugabas cuando querías... Me gusta mucho que hayas coincidido con él, porque este año él es el chico que demuestra que tiene muchísimo talento, que juega, trabaja y se hace querer este año", señaló Àngel Llàcer entre aplausos. "Ya nos demostraste el año pasado que eres un fenómeno y tú Martín estás siguiendo los pasos. Tienes una evolución desde la primera gala hasta ahora... Te estás olvidando de demostrar lo que sabes hacer para demostrar que puedes abrir un abanico de posibilidades y lleno de cosas buenas", añadió Lolita.

Paula Koops da la sorpresa de la noche como Aitana y Cristina Castaño continúa imparable con su número como Florence and the Machine

Cristina Castaño deslumbra con su versión de Florence and the Machine

Fue entonces cuando Paula Koops sumergió a 'Tu cara me suena' de lleno en el universo de 'Cuarto azul' de Aitana, transformando el escenario en el dormitorio de la cantante para interpretar '6 de febrero'. Así, la joven cantante terminó bailando entre un espectáculo de llamas mientras firmaba una de las grandes sorpresas de la noche, pues el parecido con la catalana llegó a extremos que el jurado jamás hubiese presagiado cuando se le asignó el reto.

"Me parece que lo has hecho muy bien, creo que además esta canción aunque habla de un amor que ya no está es positiva y tú la has hecho con una sonrisa en la boca, así que muy bien", aplaudió Lolita sobre el brillante número. "El punto de Aitana es la fragilidad para mí, por eso creo que a veces parece muy fácil pero cuando te pones a cantar canciones de Aitana dices cuidado, aquí hay un trabajo... El punto de aire estaba muy bien trabajado, has estado bastante clavada", destacó Chenoa subrayando la dificultad de la imitación.

Quién también parece estar más que acostumbrada a hacer frente a grandes dificultades en 'Tu cara me suena' con holgura es Cristina Castaño, que este viernes emergió sobre el escenario sobre una luna de grandes dimensiones forrada en purpurina para imitar a Florence and the Machine. Y por más vueltas que dio sobre la plataforma que encabezaba la escenografía de su número, la actriz no encontró problema a la hora de clavar las exigentes notas de 'You've got the love'.

"Cuando has bajado de la la luna te has venido arriba y yo ya he podido disfrutar de ti, pero cuando estabas ahí arriba yo lo he pasado mal contigo", señaló Llàcer. "Lo que dice Àngel es verdad, porque cuando tú estás en tierra para hacer los pedazo de agudos que te has marcado... Una gestión de aire que habrás trabajado un montón y que se nota", añadió Chenoa, subrayando el impecable trabajo vocal que la actriz ha firmado una semana más.

Sin embargo, el oro de la noche quedó reservado una semana más para el que se perfila como el potencial ganador de 'Tu cara me suena 13'. Y es que, desde el momento en el que J Kbello irrumpió en el escenario transformado en el líder de Aerosmith, Steven Tyler, quedó claro que el gaditano iba a conseguir su cuarta victoria, haciéndose con el premio de la noche por segunda semana consecutiva, esta vez al ritmo de 'I don´t want to miss a thing', un tema con una dificultad vocal que el jurado no ignoró a la hora de otorgar su máxima puntuación.

J Kbello se corona como ganador por cuarta vez en la edición con su brillante número como Aerosmith

J Kbello vuelve a ganar con su homenaje a Aerosmith

"Estás en el podio de los tres mejores concursantes de la historia de este programa", sentenció Àngel Llàcer entre aplausos poco antes de desvelar la lluvia de doces unánime del jurado, que una semana más coincidió con la valoración del público. "Es como una imitación de una gala final de 'Tu cara me suena', cada vez que sales y haces tu actuación y demás te lo tomas tan en serio que parece que te estás jugando el ganar todo el rato", señaló Chenoa sin salir de su asombro.

"No es un tema fácil, pero que encima la claves, que te dejas la garganta... Yo estaba flipando. Lo has hecho tan bien y siempre lo digo, el mejor termómetro es el público, que ha aplaudido a rabiar", insistió la miembro del jurado de 'Tu cara me suena'. "A mí me dan esta canción y digo 'madre mía lo que voy a sufrir'... Hoy la noche era complicada, porque viendo lo que va a pasar hoy, pero viendo lo que acabas de hacer es para decir 'señores, me voy", terminó destacando Florentino Fernández poco antes de que el gaditano cediese su cuarto premio de la edición a Leonor Lavado.

Votos del jurado:

J Kbello: 48 (12)

Martín Savi: 42 (11)

Cristina Castaño: 39 (10)

Sole Giménez: 36 (9)

Paula Koops: 30 (8)

Aníbal Gómez: 27 (7)

María Parrado: 25 (6)

Jesulín de Ubrique: 23 (5)

Leonor Lavado: 18 (4)

Votos del público:

J Kbello: 12

Paula Koops: 11

Cristina Castaño: 10

Martín Savi: 9

María Parrado: 8

Aníbal Gómez: 7

Sole Giménez: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Leonor Lavado: 4

Votos del jurado+público: