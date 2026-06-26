Lista de imitaciones de hoy en la Gala 11 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas de este viernes 26 de junio en Antena 3

'Tu cara me suena' celebró la pasada semana una décima gala cargada de emociones que se saldó con la cuarta victoria de un concursante que continúa imparable en su tarea de coronarse como ganador de esta edición. Si bien Leonor Lavado custodió el fondo del ranking como Bad Gyal, Paula Koops logró dar la sorpresa como Aitana y María Parrado.

El primer puesto fue a parar por cuarta vez en esta edición a J KBello, que volvió a deslumbrar por encima del resto de sus compañeros con su brillante imitación de Aerosmith. La segunda posición la ocupó Cristina Castaño, que logró emocionar con su número como Florence and the Machine. Y el bronce de la noche quedó en manos de Martín Savi, que volvió a brillar una vez más como David Bisbal y Luis Fonsi.

Una vez se conoció la clasificación de la décima gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la undécima gala del programa de Antena 3.

Desde Beyoncé a Madonna, pasando por Amaral entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3

El programa de 'Tu cara me suena' de este viernes 26 de junio vendrá cargado de algunas actuaciones memorables. Desde J Kbello, que tendrá que recrear el espectáculo de la Superbowl de Beyoncé y Bruno Mars junto a su amiga Nia Correia, pasando por Martín Savi, que tendrá que imitar los movimientos de Madonna y la dura tarea de Cristina Castaño de convertirse en Silvia Pérez Cruz.

Por otro lado, Paula Koops también recurrirá a un artista invitado, Miki Núñez, para meterse en la piel de Nicole Kidman y Robbie Williams en su mítico dúo de la película 'Moulin Rouge'.