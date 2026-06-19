'El show de Paz' llega los fines de semana: 6 colaboradores, la incógnita resuelta de Belén Esteban, fecha de estreno y horario en Telecinco

Telecinco ya tiene prácticamente listo otro de los nuevos programas que llegan para revitalizar su parrilla este verano. Tras lanzar 'Amor...¡o lo que surja!' con Carlos Lozano el próximo lunes; Mediaset ha presentado este viernes todos los detalles de 'El show de Paz', el programa con el que Paz Padilla llegará a las tardes de los sábados y domingos.

Será el próximo 27 de junio cuando Telecinco estrene 'El show de Paz' a partir de las 16:00 horas. El programa producido por Secuoya Studios hará tándem los sábados y domingos con 'Fiesta' con dos horas de duración, tal y como han explicado en la rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

'El show de Paz' combinará humor, entrevistas, emoción, solidaridad y muchas sorpresas tanto en el plató como en la calle. Así, en un principio está descartado que el programa incluya corazón como se había llegado a rumorear. "Queremos que las tardes sean más fraccionadas y que tengan variedad de contenidos", explicaba Jaime Guerra, director de producción de Contenidos de Mediaset.

"De inicio, se ha descartado y no está previsto a no ser que haya un evento muy relevante", añadía sobre la posibilidad de incluir la crónica social en un futuro y dejando claro que la intención de la cadena pasa porque los programas de Paz Padilla y Emma García se complementen.

Y es que aunque 'El show de Paz' llega ahora en verano junto a otros estrenos como 'Amo... ¡o lo que surja!', 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes', el objetivo de Mediaset es que sea un espacio que se mantenga más allá de los meses estivales. "La intención es que no sea solo un programa de verano", recalcaba el directivo.

Belén Esteban nunca estuvo sobre la mesa como colaboradora

Durante la rueda de prensa, también ha salido a relucir el rumor que apuntaba a que Belén Esteban podría haber sido una de las colaboradoras de 'El show de Paz'. Algo que desde Mediaset y Secuoya Studios han negado con rotundidad. "De momento, no hemos hablado", empezaba respondiendo Jaime Guerra sobre el fichaje de la que fuera colaboradora de 'Sálvame'. "El trabajo que llevamos haciendo desde hace meses era contar con colaboradores con perfiles distintos a los habituales en nuestros programas", aclaraba al respecto.

Posteriormente, Raúl Prieto, que ejercerá de director de 'El show de Paz', también se mostraba claro con respecto a este asunto. "Belén es una profesional maravillosa y amiga mía. Es un estupendo elemento para este programa, pero nunca se ha planteado para este formato por su concepción", aseveraba.

Paz Padilla, sobre su regreso a Mediaset: "La vida te lleva a sitios que no sospechabas"

Desde Secuoya Studios, la productora que está detrás de 'El show de Paz' han definido el programa como una manera de llevar a la televisión los talkshows norteamericanos poniendo además como referencia 'El show de Ellen DeGeneres' sacando todas las facetas con las que cuenta Paz Padilla desde su vis cómica a su parte más emocional.

"Es una alternativa a cualquier cosa que hay actualmente en la televisión. Queríamos hacer algo muy luminoso, inspirador y algo que va desde lo cómico a las historias conmovedoras. Cuando nos planteamos el programa solo pensamos en Paz, es la única que puede hacer esto en España", destacaba Sergio Lizarraga, productor ejecutivo del programa y director de Secuoya Studios. "Secuoya nos propuso esta tipología de formato y cuando pensamos quién podría llevarlo a cabo surgió el nombre de Paz y ella aceptó la propuesta", añadía al respecto Guerra.

Por su parte, como ya hiciera hace unas semanas cuando se presentó el proyecto, Paz Padilla se ha mostrado orgullosa de poder volver a Telecinco con un formato hecho a su medida. "Está siendo un regalo, lo disfruto como si fuera la primera y la última vez", empezaba diciendo. "Lo que es la vida, estoy aquí de nuevo en Mediaset y de nuevo con Raúl como director. La vida te lleva a sitios que no sospechabas", añadía al respecto.

Asimismo, Raúl Prieto ha dejado claro que el programa está hecho a la medida de Paz y que la presentadora está siendo muy partícipe de todo el proyecto. "Se perfectamente hasta donde es capaz de llegar. Está con muchas ganas de todo, se involucra en todo y hemos mezclado su fortaleza que es el humor con su parte emocional", añadía el director del programa. "Con Raúl ha sido piel con piel. Sabe cuáles son mis límites y cuál es mi potencial", agregaba la gaditana al respecto.

Los colaboradores y las secciones de 'El show de Paz'

Paz Padilla junto al equipo de colaboradores de 'El show de Paz'

Entrevistas, historias inspiradoras, cámaras ocultas, encuentros inesperados, bromas en la calle y momentos emotivos convivirán en un espacio en directo, cercano y optimista en el que Paz estará acompañada por un equipo de colaboradores integrado por las exmodelos Cristina Piaget y Fabiola Martínez; el cantante y exconcursante de 'OT 2017' Roi Méndez; la popular influencer y humorista Jenni Alcolado; el actor y presentador Jimmy Castro; y Lola Padilla, hermana de la presentadora, que se incorpora por primera vez a un programa de televisión.

En cada programa, 'El Show de Paz' recibirá a reconocidos personajes para entrevistarlos (el primero será William Levy), presentará sorpresas y ofrecerá divertidas situaciones con su equipo de colaboradores en torno a los más diversos temas, pero Paz no se conformará con quedarse en el plató. Fiel a su personalidad inquieta, cercana y gamberra, la presentadora saldrá a la calle en busca de historias, emociones y situaciones divertidas que alimentarán los espacios del programa.

Entre ellos, 'Héroes de Paz', en la que se pondrán a prueba, mediante cámaras ocultas, a personas anónimas que se encontrarán con situaciones límite diseñadas para comprobar hasta dónde llegan su solidaridad, generosidad y compromiso con los demás; o 'Paz en cadena', una iniciativa solidaria que abrirá los canales de comunicación del programa para conectar en directo a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecerla, convirtiendo la televisión en un punto de encuentro para encontrar soluciones reales a problemas concretos.

En 'Susto o Paz', la presentadora abandonará el plató disfrazada de distintos personajes para mezclarse entre la multitud y sorprender a los viandantes con sustos y bromas. Por su parte, Jenni Alcolado pondrá a prueba las reacciones, la paciencia y el sentido del humor de la gente de la calle en divertidas situaciones grabadas con cámara oculta en 'Las bromas de Jenni'.