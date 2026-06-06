Telecinco calienta el regreso de Paz Padilla con esta promo en la que sabotea a los presentadores de Mediaset

En los últimos días, Telecinco ha emitido unas enigmáticas promos en la que algunos de sus presentadores se quedaban a oscuras en el plató. Todo apuntaba a que se trataba de 'El show de Paz', el nuevo programa de Paz Padilla pues todos esos vídeos acababan con alguna frase en la que aparecía la palabra "paz".

Y ahora por fin, Telecinco ha lanzado la primera promo en la que se ve a Paz Padilla en acción. Y se trata del vídeo final de cada una de las promociones que hemos ido viendo estos últimos días con Isabel Jiménez ('Informativos Telecinco'), Carlos Sobera y Tania Medina ('El precio justo') o Santi Acosta y Beatriz Archidona ('De Viernes').

En él, aparece Paz Padilla en el control de realización de Telecinco y va apagando poco a poco la luz y la señal de los platós de 'Supervivientes', 'Informativos Telecinco', 'El precio justo' y 'De Viernes'. "Se acabó la paz. ¡Comienza el show!", exclama la humorista con un tono maléfico.

Por ahora no hay muchos detalles sobre 'El show de Paz' y cuándo llegará oficialmente a la cadena. Lo que sabemos es que el espacio estará producido por Secuoya Studios y contará con Raúl Prieto ('Sálvame', 'Viva la vida' y 'Supervivientes') como productor ejecutivo.

'El show de Paz' se emitirá los sábados y domingos entre las 16:00 y las 18:00 horas recortando así la duración de 'Fiesta', que seguirá emitiéndose durante todo el verano de 18:00 a 21:00 horas con Emma García.

'El show de Paz' será un formato de entretenimiento que mezclará humor y emociones y en el que la actriz, cómica y presentadora exhibirá gran parte de los registros que han marcado su carrera. El programa tendrá un tono cercano y optimista y acercará a la audiencia las historias humanas de grandes héroes anónimos de nuestro tiempo.