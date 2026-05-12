Primeras palabras de Paz Padilla, ante su vuelta a Telecinco tras superar su "crisis", con dardo a 'Sálvame': "Sé dónde quiero estar"

Ya es oficial. Paz Padilla regresa a Telecinco como presentadora de 'El show de Paz', un nuevo programa de entretenimiento y humor producido por Secuoya para su emisión los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas recortando así la duración de 'Fiesta' tal y como ha confirmado la cadena en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

Con 'El show de Paz', Paz Padilla regresa como presentadora a la cadena después de que en los últimos años la relación entre la actriz y humorista y el grupo haya sido de idas y venidas tras su abandono de 'Sálvame' en 2022 y su controvertido despido de la cadena con reincorporación tras un acuerdo extrajudicial.

El contrato de Paz Padilla con Mediaset acabó en 2024 tras presentar el formato 'Te falta un viaje' junto a su hija Anna Padilla en Cuatro y haber sido colaboradora de 'Tardear'. Ahora regresa a la cadena por la puerta grande con la intención de reflotar las audiencias de los fines de semana.

"Ay que ver las vueltas que da la vida. Dicen que si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes. La verdad es que no estaba en mis planes pero estoy súper feliz. Cuando he entrado de nuevo en Mediaset tenía la sensación de que volvía con mi ex. Porque además nos hemos dicho las mismas cosas, eso de 'ay, te queremos porque eres importante', 'si me eliges a mí vas a salir ganando'. Pero he sentido y hablo con el corazón, siento ilusión y nostalgia", empezaba diciendo con una sonrisa en la boca.

"Siento que vuelvo a casa. Yo siempre he sentido que con Mediaset no tenía un contrato laboral, sino que éramos como un matrimonio porque he tenido de todo. He tenido momentos felices, también hemos tenido nuestras crisis y alguien inteligente dijo aquello de 'lo mejor es que nos tomemos un tiempo'. Y vamos que si nos lo tomamos", soltaba con sorna sobre lo que supuso su ruptura con el grupo y su despido.

Paz Padilla habla claro de su regreso a Telecinco: "Quiero estar en esta nueva Telecinco"

Paz Padilla, feliz con su vuelta a Telecinco

Tras ello, ha contado cómo se produjo la negociación para su vuelta. "Pero cuando hay una relación con historia siempre hay una llamada pendiente. Y aunque te diga tu ex eso de 'no quiero volver a verte nunca más' no sabes cómo y me ha pasado con la cadena, y esta ya es la segunda vez que he cenado con ellos y me han dicho eso de 'he cambiado, he cambiado más que Toni Cantó de partido', y yo he dicho pues venga vale vamos a darnos una nueva oportunidad", añadía entre risas.

"Yo aquí he sido muy feliz. He reído, he llorado, he crecido profesionalmente. Esta ha sido mi casa durante muchísimos años y yo he aprendido que la vida nunca es lo que uno espera y he aprendido que el amor y el humor te salva. A ver no te paga la hipoteca pero si que da oxígeno y queremos que 'El show de Paz' sea eso, sea un poco oxígeno y que la gente se lo pase bien y divierta que bastante tenemos con los problemas que hay en casa y poder ofrecer lo mejor de mí. Creo que uno no vuelve a un lugar en el que fue feliz porque sí, sino porque tiene algo nuevo que aportar y creo que va a ser una gran alianza. Quiero reírme mucho en esta casa y darme la mano a los que en algún momento me salvaron. Quiero dar las gracias a Mediaset por pensar en mí, a Secuoya y al público que nunca me soltó", sentenciaba al respecto.

Por su parte, desde Mediaset, Jaime Guerra, el director de producción de contenidos ha dejado claro que es un programa hecho por y para Paz Padilla. "Queríamos a Paz y por eso hablamos con Paz para hacer un programa en torno a su figura y por eso se llama El Show de Paz'", aclaraba el directivo. "Paz maneja dentro de su personalidad y facetas profesionales una serie de registros que es una figura con mucha versatilidad que es muy interesante y que traslada de forma muy auténtica con el espectador y ese es el espíritu del programa que preparamos", añadía por su lado Alberto Carullo, director general de Mediaset.

Finalmente, cuando le preguntaban a Paz Padilla sobre su pasado, la gaditana no dudaba en referirse de forma indirecta a lo que vivió en 'Sálvame'. "Yo estoy en otro camino. Pero dentro de mí siempre hay muchas Paces y siempre he tenido la sensación de que había una parte de mí que nunca podía sacar en determinados formatos. Ahora puedo recuperar el humor, la ternura, el escuchar... No reniego de la que fui, pero sé dónde quiero estar, y ahora quiero estar en esta nueva Telecinco, en esta nueva etapa tan bonita que se abre en la cadena", concluía.