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'Supervivientes 2026' encara otra dura expulsión tras su nueva lista de nominados, en la que debuta el favorito de la edición

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porra se juegan la próxima expulsión definitiva de 'Supervivientes 2026' del próximo jueves

'Supervivientes 2026' celebra una nueva ronda de nominaciones
'Supervivientes 2026' celebra una nueva ronda de nominaciones | Telecinco

La gala dominical de 'Supervivientes 2026', que ha acogido la expulsión definitiva de Nagore Robles, ha puesto el broche con las nominaciones. Unas nominaciones que han vuelto a ser las tradicionales y que han provocado de nuevo una palestra algo distinta a la que estamos acostumbrados: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras. 

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Entre esos cuatro expuestos, hay un nombre virgen, el de Alvar, el gran favorito de la edición, que por primera vez se enfrenta a una nominación y a una posible eliminación. Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity. Se avecina, sin duda, otra de las expulsiones más intensas de la presente temporada a tenor del nombre de los expuestos al implacable veredicto del público.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en la prueba por el liderazgo, en la que solo Maica Benedicto se ha podido colgar el collar de líder. Por ello, se ha librado de la nominación por la condición de inmune y ha alcanzado el poder de la designación directa.

Así se han desarrollado las nuevas nominaciones

  • Alvar Seguí ha nominado a Almudena Porras
  • Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
  • Darío Linero ha nominado a Alba Paul
  • Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí
  • Almudena Porras ha nominado a Alvar Seguí
  • Alba Paul ha nominado a Almudena Porras
  • Gerard Arias ha nominado a Claudia Chacón
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
  • Maica Benedicto, como líder, ha nominado a Aratz Lakuntza
  • Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia Chacón

Con todo ello, los supervivientes que se juegan su permanencia en 'Supervivientes 2026' durante la undécima semana de concurso son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras. Uno de ellos cuatro abandonará la aventura este próximo jueves 14 de mayo en una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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