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Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar, Claudia, Aratz o Almudena?

por El Televisero

Los expuestos a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras

Alvar, Claudia, Aratz y Almudena se juegan la expulsión en 'Supervivientes 2026'
Alvar, Claudia, Aratz y Almudena se juegan la expulsión en 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras la expulsión de Nagore Robles, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus undécimas nominaciones en una gala especial en domingo. Unas nominaciones que han dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras.

Así se han desarrollado las nominaciones

  • Alvar Seguí ha nominado a Almudena Porras
  • Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
  • Darío Linero ha nominado a Alba Paul
  • Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí
  • Almudena Porras ha nominado a Alvar Seguí
  • Alba Paul ha nominado a Almudena Porras
  • Gerard Arias ha nominado a Claudia Chacón
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
  • Maica Benedicto, como líder, ha nominado a Aratz Lakuntza
  • Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia Chacón

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! 

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