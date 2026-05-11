Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar, Claudia, Aratz o Almudena?

Tras la expulsión de Nagore Robles, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus undécimas nominaciones en una gala especial en domingo. Unas nominaciones que han dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras.

Así se han desarrollado las nominaciones

Alvar Seguí ha nominado a Almudena Porras

Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto

Darío Linero ha nominado a Alba Paul

Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí

Almudena Porras ha nominado a Alvar Seguí

Alba Paul ha nominado a Almudena Porras

Gerard Arias ha nominado a Claudia Chacón

José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón

Maica Benedicto, como líder, ha nominado a Aratz Lakuntza

Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto

Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia Chacón

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