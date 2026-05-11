'Supervivientes 2026' expulsa a Nagore Robles, que aviva la polémica con lo que ha hecho antes de abandonar

'Supervivientes 2026' ha agitado la edición con una expulsión sorpresa en la gala dominical entre los cuatro últimos nominados: Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul. Cuatro pesos pesados del concurso que se han jugado su permanencia en la competición.

En primer lugar, el programa ha dado a conocer el estado de los porcentajes, que han estado muy apretados y abiertos: 32,1%, 29,3%, 23,1% y 15,5%. Hasta el último momento nada estaba decidido, haciendo que el resultado final fuera del todo impredecible y muy emocionante.

Antes de proclamar el nombre del eliminado definitivo, se ha celebrado la ceremonia de salvación en una Sentencia de Hidra extraordinaria. Por primera vez, en esta dinámica se ha liberado de la nominación a dos concursantes del tirón, a los más votados por la audiencia en el televoto de la app de Mediaset Infinity.

Y los agraciados, al poseer los mayores porcentajes, han sido Borja Silva y Alba Paul. Por tanto, la expulsión ha quedado en un duelo épico y muy complicado entre Nagore Robles y Aratz Lakuntza, dos indiscutibles protagonistas de 'Supervivientes 2026'. Antes de conocerse el veredicto, los compañeros han realizado los clásicos posicionamientos.

NAGORE Y ARATZ SE ENFRENTAN EN DUELO POR LA EXPULSIÓN



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En contra de Aratz se han situado Claudia Chacón, Maica Benedicto, Darío Linero, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul e Ivonne Reyes. Y en contra de Nagore se han posicionado Gerard Arias, Borja Silva y José Manuel Soto.

Sin embargo, estas opiniones no eran vinculantes; quien tenía la última palabra era, como siempre, el espectador. Y el duelo ha estado híper reñido en todo momento: 52,7% frente a un 47,3%. Finalmente, Nagore Robles ha sido la expulsada de la noche frente a Aratz Lakuntza, quedando así fuera de la nueva fase en la que entra 'Supervivientes': la unificación, que se completará el próximo jueves.

Antes de coger su petate y abandonar la Palapa para siempre, Nagore, que ha reconocido estar derrotada tras siete semanas de aventura, se ha despedido de sus compañeros, totalmente en shock con su expulsión. Especialmente Alba Paul, rota en llanto tras quedarse sin su mayor apoyo.

Nagore se despide de una palapa inundada por las lágrimas ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹



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El aquelarre de Nagore Robles contra Alvar, penalizado por la audiencia de 'Supervivientes'

Antes de su fulminante salida, Nagore Robles ha sembrado la polémica, tratando de tirar por tierra de nuevo el concurso de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo como sucedió el jueves. La polémica colaboradora, ya fuera de la experiencia, ha recrudecido su cruzada contra el joven, acusándole nuevamente de deshonesto, poco transparente y estratega. Además, le ha amenazado con contar cosas que desmontarían su verdadera cara.

De hecho, ha afirmado, sin pruebas, que Alvar está actuando de forma calculada por indicaciones de su madre Sol tras su visita del pasado domingo. Quizás este avasallamiento de Nagore contra el robinsón es lo que ha penalizado el espectador, costándole la eliminación directa en la que era su primera nominación.

No obstante, antes de concluir su participación, Nagore ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Y ha rematado su guerra contra Alvar en los Cayos Cochinos endiñándole ese punto que ha sido fundamental para sacarle a la palestra esta semana.

Como no podía ser otra manera, Sandra Barneda, ex de la vasca, le ha dedicado unas palabras de despedida en las que ha reconocido haber pasado una mala noche como presentadora al tener que comunicar su adiós: "Espero sinceramente que algún día pueda verte entrando el día uno en 'Supervivientes'".