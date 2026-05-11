Urgente comunicado de la madre de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tras la acusación de Nagore en 'Supervivientes'

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se ha colocado en el punto de mira de sus compañeros de 'Supervivientes 2026' en mitad de una burda campaña liderada por Nagore Robles para tratar de denostar el excelente concurso que hasta ahora ha desempeñado el joven y que le ha situado como uno de los grandes favoritos para ganar.

El aquelarre, que comenzó el pasado jueves, tuvo continuidad en la gala de este domingo, que acogió una apertura excepcional de Palapa con motivo de la expulsión sorpresa de Nagore Robles, que muy probablemente fue penalizada por el público tras sus excesos contra Alvar en los últimos días.

La polémica colaboradora, ya fuera de la experiencia, recrudeció su cruzada contra el joven, acusándole nuevamente de deshonesto, poco transparente y estratega por su inesperada nominación a Aratz Lakuntza. De hecho, le amenazó con desvelar la "razón oculta" por la que endiñó la designación directa al vasco y no a Claudia Chacón, a la que supuestamente había puesto "verde".

Nagore Robles, sin pruebas y sin haber estado presente en aquel reencuentro, afirmó en directo que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo había dado un giro de 180 grados a su concurso en 'Supervivientes' tras la visita de su madre Sol, que, según ella, le habría proporcionado información del exterior para reorientar su estrategia. Así, la exconcursante señaló que el robinsón estaba actuando de forma calculada por las indicaciones de su progenitora.

"No votó a Claudia porque la madre le dijo que la apoyara porque tiene mucho apoyo fuera y porque está gustando mucho. Le dijo que se arrimara a ella. Si no hubiera recibido el consejo de la madre, la hubiese nominado a ella porque muchas veces no ha hablado bien de Claudia", declaró Nagore ante la negativa de Alvar.

El concursante negó rotundamente a Robles: aseveró que la auténtica razón de la nominación a Aratz es porque lo ve "un rival fuerte" y perjuró que no quiso sacar a la palestra a Claudia por "pena" al verla muy sola y siempre nominada. Nagore, por su lado, continuó difamando, y él, superado por la situación, prometió que no era verdad lo que estaba señalando y se preguntó cómo era posible que verbalizara tales cosas si no estaba presente en el momento del encuentro entre él y su madre.

Quizás este avasallamiento de Nagore Robles contra Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es lo que ha acabado constándole la expulsión directa en la que era su primera nominación; demostrándose nuevamente que no es un rostro televisivo querido por la audiencia.

La madre de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo entra en escena y desmiente a Nagore Robles

En mitad de esta intensa polémica, y tras verse envuelta en las fuertes acusaciones, Sol de la Quadra-Salcedo, la madre de Alvar, se ha pronunciado con un tajante comunicado por medio de sus redes sociales para detener las calumnias y maledicencias contra su hijo con las que se está desprestigiando su trayectoria en 'Supervivientes 2026'.

"Confirmo que es absolutamente falso. Fue Alvar el que me habló de Claudia, que le estaba sorprendiendo para mejor", ha publicado, desmintiendo así las controvertidas palabras de Nagore. Además, citando a 'Supervivientes', ha asegurado que "está todo grabado" y que, por tanto, si el programa quisiera, esas acusaciones tan lamentables quedarían totalmente desmontadas.