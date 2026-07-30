TVE anuncia este importante cambio en 'La Hora de La 1' con un especial este viernes por los incendios con Aida Bao y Álex Barreiro

El pasado fin de semana, RTVE se volcó con la oleada de incendios que estaban afectando de lleno a Madrid, Ávila y Toledo así como en Castellón. Y la cadena pública quiere seguir visibilizando la catástrofe que se ha vivido en algunos de los entornos naturales más bellos de nuestra geografía. Para ello ha preparado un programa especial de 'La Hora de La 1' este viernes.

Así, como ya ha hecho en otras ocasiones, La 1 ha decidido salir del plató y desplazarse hasta algunas de las zonas más afectadas por las llamas que han quemado más de 75.000 hectáreas en el mayor incendio de la historia del país entre Madrid y Ávila. DE esa manera, Aida Bao dejará por un día su puesto en el plató para estar sobre el terreno junto a los vecinos y las personas que han estado sofocando los fuegos.

De esta forma, Aida Bao se desplazará en este especial de 'La Hora de La 1' hasta Villa del Prado, la primera localidad madrileña afectada por las llamas, y el Pantano de San Juán, la última zona en estabilizarse en el gran fuego que ha arrasado el sur de la provincia de Ávila y la Sierra Oeste madrileña.

Mientras, Álex Barreiro se mantendrá al frente del programa en los estudios de Prado del Rey para acercar también a la audiencia la última hora de otros focos que mantienen en alerta a otras zonas como Zamora, León o Castellón.

Así será el especial de 'La Hora de La 1' sobre los incendios

Como decimos, 'La Hora de La 1' realizará conexiones en directo desde los principales puntos de interés, combinadas con el análisis de expertos en emergencias, meteorología y en gestión forestal, como el bombero Román García. Además, los equipos de profesionales de TVE desplazados entrevistarán a los efectivos dedicados a labores de extinción, alcaldes, vecinos y responsables de negocios devastados por las llamas, como por ejemplo el dueño de uno de los chiringuitos arrasado en las inmediaciones del Pantano de San Juan.

Al ser un programa en directo, Álex Barreiro desde el plató comunicará cualquier novedad sobre el avance de los flancos de los incendios, la evolución de la temperatura y viento, así como posibles cortes o reaperturas al tráfico de vías de circulación y lugares habilitados para proporcionar recursos de primera necesidad a personas evacuadas.

También se actualizará de forma constante la información de servicio público relacionada con desalojos y realojos de vecinos, así como las recomendaciones de Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado útiles para las personas que se encuentran en las zonas de incidencia o sus alrededores.