Telemadrid cancela el estreno de su nuevo formato para el prime time del verano con Emilio Pineda, que queda aplazado

Telemadrid ha anunciado este martes a poco más de 24 horas que el estreno de 'El gran verano', una de sus nuevas apuestas para el prime time de este verano queda cancelado. La cadena autonómica ha decidido posponer el lanzamiento de este nuevo espacio presentado por Emilio Pineda por la situación de los incendios de la Sierra Oeste.

'El gran verano' estaba fijado para llegar a Telemadrid este miércoles 29 de julio a las 22:45 horas tras 'El análisis de diario de la noche', pero finalmente será el próximo jueves 6 de agosto cuando vea la luz a la misma hora. En su lugar, la cadena autonómica emitirá la película 'Por la cara', aunque es de esperar que si hay una última hora alargue el programa de Antonio Naranjo como ya hiciera este lunes.

Eso sí, el estreno de 'El gran verano' contará con un cambio importante con respecto a lo anunciado. Y es que aunque se trata de un programa que se emitirá en directo, su primera entrega se ofrecerá de forma excepcional en diferido. Eso sí, desde Telemadrid dejan claro que el resto de entregas sí que se emitirán en directo, tal y como estaba previsto desde que se dio luz verde al formato.

Así es 'El gran verano', el nuevo programa de Telemadrid

Presentado por Emilio Pineda, acompañado de Isabel Aaiún (cantante conocida como 'La Potra') y Mar Montoro (locutora de radio y DJ), el programa, producido por Telemadrid en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), convertirá cada semana una localidad diferente en el escenario de una gran noche de televisión al aire libre. Desde la plaza principal del municipio y con diferentes puntos de conexión en directo, 'El Gran Verano' combinará reportajes, actuaciones, juegos, conexiones en directo y la participación de vecinos de todas las edades para ofrecer un retrato cercano, dinámico y festivo de cada localidad.

El eje central del formato será El reto de la noche, una prueba colectiva que invitará a cada pueblo a superar un desafío diseñado para fomentar la participación y el trabajo en equipo, generando repercusión, diversión y la tensión de conseguirlo durante toda la emisión.

En su estreno, el programa visitará Manzanares El Real, la primera localidad que participará en 'El Gran Verano'. 'El reto de la noche' estará inspirado en la estrecha vinculación del municipio con la historia del cine, un legado que ha convertido a este enclave en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de numerosas producciones cinematográficas.

Junto al reto principal, el programa incorporará juegos populares, pruebas con un marcado sentido del humor, historias protagonizadas por vecinos y conexiones con los principales actos festivos de cada localidad. Todo ello dará forma a un espacio pensado para disfrutar en familia, en el que tradición, entretenimiento y participación se combinarán para convertir cada emisión en una de las grandes citas televisivas del verano madrileño.

Con este nuevo formato, Telemadrid refuerza su apuesta por la programación de proximidad y por la difusión de las tradiciones y la identidad de la provincia, acercando a la audiencia las celebraciones que cada verano reúnen a miles de personas en los municipios madrileños y convirtiendo sus plazas en el escenario de un espectáculo televisivo compartido por vecinos y espectadores.