La rectificación de Ion Aramendi por el patinazo en un rótulo de su programa de Telecinco sobre los incendios

Ion Aramendi se ha visto obligado a lanzar una importante rectificación en 'El verano se mueve', pidiendo perdón por lo que se ha llegado a leer en uno de los rótulos de este lunes. Con la mirada puesta en los incendios forestales que afectan a Madrid, Ávila, Toledo y la Comunidad Valenciana, el espacio de Telecinco ha ofrecido una última hora sobre la residencia de violeta Mangriñán que el propio conductor ha tenido que corregir.

"La casa de Violeta Mangriñán, en llamas", ha podido leerse este lunes en el espacio de Telecinco mostrando unas historias de la influencer en su cuenta de Instagram en relación al incendio de la Sierra de Espadán, Castellón. Y es que, la creadora de contenido acaba de comprarse una casa en la localidad de Aín, que se encuentra en la zona afectada por las llamas.

Ion Aramendi, obligado a rectificar por un error en los rótulos de 'El verano se mueve': "Pedimos perdón"

Así, Ion Aramendi y su equipo han dado la voz de alarma por el supuesto alcance del incendio en la casa de Violeta Mangriñán. "La última vez que he hablado con mi madre ha sido hace 2 horas y estaba en la zona crítica del incendio ayudando a sus compañeros. Tengo el corazón en un puño pero estoy tremendamente orgullosa de ella", ha escrito la influencer.

Rótulo de 'El verano se mueve'

"Acabo de hablar con ella, me dice que el incendio está completamente descontrolado, que no hay medios aéreos y que van a hacer lo posible para que no se quemen también Artana y Eslida, mientras siguen desalojando pueblos porque cada vez son más los que corren peligro", ha añadido Violeta en el comunicado compartido por 'El verano se mueve' con errónea conjetura de que su vivienda había sido arrasada por el fuego.

Es por eso que, antes de despedir la emisión, Ion Aramendi ha terminado paralizando la recta final del programa para entonar el mea culpa por la información falsa compartida. "¡Atención! Hemos dicho en un rótulo de manera equivocada que la casa de Violeta Mangriñán estaba en llamas: no lo está. Pedimos disculpas por este error que hemos tenido en la rotulación", ha lamentado el presentador.