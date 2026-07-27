Cambio excepcional de programación en RTVE con 'El Grand Prix': Redobla su emisión esta semana en La 1

Hace una semana, TVE se vio obligada a cancelar la emisión de la segunda entrega de 'El Grand Prix' por la celebración de la selección española tras ganar nuestro segundo Mundial. Un movimiento del que la cadena pública ya iba avisando desde el viernes anterior en función del resultado de la gran final.

De esta forma, 'El Grand Prix' volvía a quedarse fuera de la programación de La 1 por culpa de la celebración de La Roja como ya le sucedió hace dos años con la Eurocopa 2024. En aquel entonces la supresión fue in extremis y esta vez La 1 maniobró con margen. Aunque esta vez el problema llegaba en que solo se había emitido una entrega.

Con este parón, todo apuntaba a que en algún momento dado, TVE tendría que acelerar la emisión del programa presentado por Ramón García y ofrecer doble entrega semanal para evitar que la final se alargue hasta mediados de septiembre. Y este lunes, la cadena lo ha confirmado al anunciar la tercera entrega de esta edición para el próximo domingo 2 de agosto a las 22:00 horas.

Así, La 1 eliminará 'La película de la semana' este domingo y ofrecerá en su lugar una nueva entrega de 'El Grand Prix', lo que llevará a que la cadena pública estatal emita dos programas consecutivos del concurso el domingo 2 a las 22:00 horas y el lunes 3 de febrero a las 21:45 horas.

"Como te has quedado con ganas de más, vive algo excepcional, dos noches de 'El Grand Prix'", asegura la voz en off de RTVE en la promo. Así, el domingo 2 de agosto veremos la tercera entrega de esta edición que enfrentará a San Juan de la Rambla (Canarias) contra Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), mientras que el lunes 3 serán Altura (Comunidad Valenciana) y Pradejón (La Rioja) las localidades que lucharán por un puesto en la semifinal.