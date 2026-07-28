Balanegra o Zumarraga: Este ha sido clamoroso segundo pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026' tras arrasar a su rival en TVE

Tras cancelar la semana pasada su emisión por la celebración de La Roja tras ganar su segundo Mundial, 'El Grand Prix 2026' ha regresado este lunes con su segunda entrega al prime time de La 1. Pero no será el único programa que se emita esta semana pues la cadena pública ha anunciado que la tercera entrega se emitirá este mismo domingo en relevo de 'La película de la semana'.

Ramón García se ha puesto al frente de esta segunda entrega de 'El Grand Prix 2026' junto a LalaChus y Gorka Rodríguez, que ha debutado este año como copresentador en sustitución de Ángela Fernández desde la cabina de comentarista de las diferentes pruebas del "programa del abuelo y el niño".

En esta tercera entrega, han sido Balanegra (Almería) y Zumarraga (Guipúzcoa) los dos pueblos que han luchado por ganar el programa y conseguir clasificarse para una de las semifinales del programa. Para ello, han contado con la ayuda de Quique Jiménez 'Torito' y Garbiñe Muguruza como padrinos respectivamente.

Como ya es habitual, los dos han participado en algunas de las pruebas del concurso como "Pasión de capitanes", la prueba que forma parte del previo del programa bajo el título de 'El Grand Prix Presenta', así como los "pingüinos matemáticos", "la patata caliente" o "los super bolos".

Los habitantes de Balanegra y Zumarraga se han enfrentado a diferentes juegos como "las ardillas pillas", "hámsters a la carrera" o "los troncos locos" así como a una de las pruebas nuevas que se estrenan este año: "Apicultura de altura", en la que los participantes tenían que superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza convertidos en abejas.

Durante todo el programa, Balanegra arrasaba a sus rivales al ir ganando muchas de las pruebas hasta el punto de que tras los "super bolos", los almerienses se ponían con 29 puntos después de haber tirado tres bolos más el dorado mientras que Zumarraga se quedaba con solo 20 puntos antes de la prueba final en la que se iba a decidir quién de los dos pueblos se llevaba la victoria en esta segunda gala del concurso presentado por Ramón García.

Llegamos al Diccionario con este marcador:



🔵 Balanegra: 29

🟡 Zumárraga: 20



Última prueba. Última oportunidad. ¿Quién se lleva la victoria?#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9 pic.twitter.com/F64yk4BZeS — La 1 (@La1_tve) July 27, 2026

Balanegra gana el segundo programa de 'El Grand Prix 2026'

Pero como cada año, la prueba que lo decide todo en 'El Grand Prix' es "El diccionario". Y es que en este reto se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra. En su primera palabra, Zumarraga aseguraba que "rajabroqueles" si existe en el diccionario y como es cierto sumaban tres puntos poniéndose con 23. Mientras, Balanegra respondía que "popar" no existe y al si existir perdían tres puntos quedándose con 26 acortándose más la distancia.

En la segunda ronda, Zumarraga defendía que "krez" si aparece en el diccionario y al ser falso perdían los tres puntos que habían ganado anteriormente quedándose de nuevo con 20. Por su parte, Balanegra se lo jugaba todo porque si acertaba se convertía directamente en ganador de la noche. Y en su caso respondían que "raneta" no existe y como era cierto sumaban tres puntos volviéndose a poner con 29 y alzándose como ganadores.

No obstante, para saber en qué posición se quedaba cada pueblo en la clasificación general había que jugar la tercera palabra. En el caso de Zumarraga aseveraban que "rompenecios" no existe perdiendo así otros cuatro puntos al fallar y quedándose solo con 16 puntos. Por su parte, Balanegra defendía que "juntacasas" si existe y como era falso perdían cuatro puntos en su marcador quedándose finalmente con 25 puntos.

💙 ¡BALANEGRA GANA EL SEGUNDO #GrandPrixTVE DE 2026! 🏆🔥



¡Enhorabuena, equipo azul! 🎉💙

Y gracias, Zumárraga, por pelear cada prueba hasta el final. 💛🫶 pic.twitter.com/dVBbs8clH1 — La 1 (@La1_tve) July 27, 2026

Tras concluir la noche, llegaba el momento de conocer la clasificación general de 'El Grand Prix 2026', que se queda de la siguiente manera: