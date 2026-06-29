El público dicta sentencia al estreno de 'El verano se mueve' con Ion Aramendi en Telecinco, y la crítica es repetida

Telecinco sigue de estrenos. Tras los lanzamientos de 'Amor...¡o lo que surja!' y de 'El show de Paz', que por ahora están siendo fallidos en audiencia, la cadena de Mediaset ha dado la bienvenida este lunes a 'El verano se mueve', otra de sus apuestas para las tardes de este periodo estival.

Así, Ion Aramendi se ha estrenado como presentador de un magacín con la productora de Ana Rosa Quintana en relevo de 'El tiempo justo', que despidió su primera temporada el pasado viernes con su futuro por ahora en el aire, a la espera de saber cómo quedarán configuradas las tardes en otoño.

'El verano se mueve' es un programa dinámico que se desplazará a cualquier rincón de la geografía española para contar la actualidad, los sucesos, eventos que se celebren y dar protagonismo a sus ciudadanos anónimos. Para ello, Kike Quintana recorrerá la geografía española con su furgoneta buscando el lugar perfecto para emitir desde allí el magacín cada viernes. Y es que el último día de la semana, Ion Aramendi y todos los colaboradores se desplazarán hasta ese lugar.

Asimismo, , 'El verano se mueve' contará con un amplio plantel de reporteros desplazados a los distintos puntos donde se produzca la noticia del día, los eventos más destacados del verano con especial incidencia en la costa española, además de ofrecer un análisis pormenorizado de los temas más relevantes de la actualidad social, cultural y estilos de vida en la temporada estival, con el rigor y experiencia de un afianzado equipo de colaboradores.

Precisamente, el programa de Ion Aramendi cuenta con un nutrido equipo de 31 colaboradores con parte del equipo de 'El tiempo justo' al que se incorporan nuevos rostros como Carmen Alcayde, Laura Madrueño, Sheila Casas, Paloma González, Marisa Jara o el nutricionista Pablo Ojeda, que salta a las tardes de Telecinco tras haber dejado 'Más vale tarde'.

'El verano se mueve' arrancaba con Kike Quintana en la furgoneta mientras las cámaras mostraban las entrañas de Telecinco con los colaboradores en diferentes estancias hasta que Ion Aramendi aparecía entrando al plató. Un estudio bastante más pequeño de lo que nos tiene acostumbrados la cadena para sus magacines; y es que solo cuenta con una simple mesa pegada al público y con todos los colaboradores sentados en taburetes junto a los espectadores mientras Ion Aramendi los va llamando y se van sumando a él sentándose encima de la mesa.

📹Así ha empezado 'El verano se mueve', el nuevo magazine de tarde de Telecinco #ElVeranoSeMueve pic.twitter.com/Fy4lWmOdas — Tweets de tele (@teletuits) June 29, 2026

Así es el reducido plató de #ElVeranoSeMueve pic.twitter.com/vwpAm6T3Ay — Tweets de tele (@teletuits) June 29, 2026

"Muy buenas tardes. Encantado de saludaros, bienvenidos a 'El verano se mueve'. Un programa donde nadie se queda parado, ni yo mismo me voy a quedar parado. Aquí se mueven las historias, se mueven las exclusivas, se mueven los colaboradores y hasta nos movemos nosotros que estaremos a pie de playa con todos vosotros. Subid porque esto acaba de empezar y tenemos todo el verano por delante", empezaba diciendo Ion Aramendi al saludar a la audiencia y antes de repasar los temas que iban a abordar en el primer programa.

El veredicto de la audiencia a 'El verano se mueve'

El estreno de 'El verano se mueve' ha generado muchos comentarios en redes sociales, donde la mayoría de los que se han podido leer son críticas asegurando que el nuevo magacín de Telecinco no deja de ser lo mismo que 'El tiempo justo' o 'Fiesta', cambiando solo a Ion Aramendi como presentador en lugar de Joaquín Prat o Emma García.

Asimismo, son bastantes espectadores los que cuestionan también que el equipo de colaboradores es el mismo de siempre con rostros tan repetidos como Gloria Camila, Irene Rosales o Carmen Alcayde pidiendo más variedad de caras. "Para sorpresa de nadie, es lo mismo que el programa anterior pero con otro nombre y presentador. Los de Unicorn llevan haciendo el mismo formato no sé cuántos años ya", destacaba un espectador.

"Visto 5 minutos de #ElVeranoSeMueve y te das cuenta que es lo mismo que #ElTiempoJusto pero con otro presentador.Ya es grave que la cadena no vea el problema, siempre te pone lo mismo una y otra vez con los mismos colaboradores y contenidos. Qué dejadez hay en el grupo", sentencia otro.

Pufff, #ElVeranoSeMueve en Telecinco es más de lo mismo, con temas vacíos y repetidos, un plató demasiado asfixiante… solo salvo el buen hacer y energía de Ion Aramendi.



A ver qué hacen en ‘De lunes a viernes’ y si se queda finalmente toda la tarde porque esto… 🥴 — Berto Molina (@BertoMolina) June 29, 2026

#Elveranosemueve podría ser un programa basicote y cutre de la Sexta o de Cuatro. De verdad, @telecincoes sin nadie cuerdo a los mandos. Me da pena Ion. — Jdominfer (@Jdominfer_) June 29, 2026

Mediaset anclada en el mismo programa con distinto título constantemente. #ElVeranoSeMueve — Iván Filmo (@IvnGonzlezCruz1) June 29, 2026

Menudo bodrio 🥱 es lo mismo que el tiempo justo o fiesta #ElVeranoSeMueve #FelizLunes pic.twitter.com/LkNcccCpUG — Angie (@misscafeina007) June 29, 2026

Los programas de la productora de Ana Rosa para Telecinco son una burda copia uno de otro #ElVeranoSeMueve — Rafael García López (@rafaglaf99) June 29, 2026

Para sorpresa de nadie, es lo mismo que el programa anterior pero con otro nombre y presentador. Los de Unicorn llevan haciendo el mismo formato no sé cuántos años ya #ElVeranoSeMueve — Xįsco (@Xisco_72) June 29, 2026

El programa que sustituye al Tiempo Justo #ElVeranosemueve pic.twitter.com/KOTlAq4Pzp — El Indio (@Jero20033756) June 29, 2026

#ElVeranoSeMueve Estamos hartos de los mismos colaboradores durante los últimos 20 años. Ni se enteran ni les importa. El mundo de los colaboradores es un absoluto chiringuito para dar de comer a los que no saben hacer otra cosa. — isabel roman (@Isabel28015) June 29, 2026

En un país de 48 millones de habitantes… ¿No hay caras nuevas para introducir en TV? Que coñazo siempre los mismos… #ElVeranoSeMueve — Guille (@Skuggaburdur) June 29, 2026

Visto 5 minutos de #ElVeranoSeMueve y te das cuenta que es lo mismo que #ElTiempoJusto pero con otro presentador.

Ya es grave que la cadena no vea el problema, siempre te pone lo mismo una y otra vez con los mismos colaboradores y contenidos. Qué dejadez hay en el grupo 🤦🏼🤷🏼 — Universo reality 🌎🌕☀️🏝️🌊🌧️🏡 (@Deivid_tv7) June 29, 2026

Me voy a Netflix #ElVeranoSeMueve — Áres 💫 (@juaki_4715) June 29, 2026

La única colaboradora que me gusta,es la osborne



Las demas sobran.

Harta de las mismas caras ( sobre todo de la Alcayde,que pereza)#ElVeranoSeMueve — Maite Maitechu (@MaiteMaitechu1) June 29, 2026

#ElVeranoSeMueve al morbo, al alarmismo y a lo casposo, los colaboradores de siempre y con temas escabrosos como los culos XXX o la bacteria carnivora, lo que no me esperaba es ver a @alferoa metido en este lodazal 🤦‍♀️💤

Otro fracaseAR de tele 5 pic.twitter.com/i0o8mWEdC8 — 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗚é𝗹𝗶𝗱𝗮 (@SiberiaG) June 29, 2026

Cuántos colaboradores hay en este programa??? No hay quien lo aguante.

Los tres nuevos programas q han estrenado son iguales….tropecientos colaboradores q no tienen tiempo para nada …un montón de noticias absurdas y payasadas varias……auténticos coñazos!!! #ElVeranoSeMueve — Blues💦 (@Blues111111) June 29, 2026

Hasta que Mediaset no reconozca que la cagó quitándonos "Salvame" y no regrese a nuestras vidas no remontará , y mucho menos metiendonos programas mediocres con colaboradores aún más mediocres. #ElVeranoSeMueve — Crisss (@Crissspada) June 29, 2026

Otra de las críticas más repetidas ha sido al plató de 'El verano se mueve'. "Me está dando claustrofobia al ver el nuevo plató de #ElVeranoSeMueve. Entre lo pequeño que es y la cantidad de cosas que han metido, siento que hasta me falta el aire viéndolo", confiesa al respecto un usuario en "X".

Joder lo cutre que luce, se hace en una esquina del plató de El Diario de Jorge pfff JAJAJAJAJ #ElVeranoSeMueve https://t.co/3MZLTYQFIV — Reventado Adarista 56,3 ✈️ (@ReventadoVIP) June 29, 2026

Que es el plató de #ElVeranoSeMueve y encima otra vez con temas de impacto que coñazo — Gavichu 🐏 🫒 💫💙❤️ (@javichuoficial_) June 29, 2026

Me está dando claustrofobia al ver el nuevo plató de #ElVeranoSeMueve



Entre lo pequeño que es y la cantidad de cosas que han metido, siento que hasta me falta el aire viéndolo. 😅 pic.twitter.com/MyBiDRZzQs — M 📺 (@casasola_89) June 29, 2026

No recuerdo un magazine tan sumamente cutre en años. Todo fatal en "El verano se mueve"; plató caja cerillas, contenidos, grafismos espantosos, el sobrino de Ana Rosa... ¿esto llegará al 5% en #audiencias hoy? En Mediaset nadie está al volante dando luz verde a este programa https://t.co/OmcDee29RE — Fox 😸 (@Foxtter_) June 29, 2026

Parece el plató de una TV local... https://t.co/YjG2ZKCW7O — abero (@aberooreba0_) June 29, 2026

No obstante, no todo han sido críticas negativas. Algunos usuarios sí que han asegurado que les gusta mucho Ion Aramendi como presentador y que el formato puede ser fresco para emitirse durante el verano. "Me parece un formato bueno para verano, con unos rótulos cuidados y frescos", recalcaba uno.

Ostia pues el programa fuera bromas que ahora me pinta súper bien, gráfica cuidada veraniega y bonita, Ion Aramendi me gusta como presentador, Colaboradoras como Carmen Alcayde, Marisa Jara … Me gusta, de momento la dinámica muy Telecinco todo #ElVeranoSeMueve — Eurotrash (@eurotrashof) June 29, 2026

me parece un formato bueno para verano, con unos rótulos cuidados y frescos.

Con nuevos fichajes como la hija de Bertín, Marisa Jara, Sheila Casas, Laura Madrueño, Inmaculada Pérez, Chincha Rabiña, y los colaboradores de actualidad de la crónica social #ElVeranoSeMueve — Realitiestv5 (@TVRadarES) June 29, 2026

Que bueno ver a @ionaramendi y a Kike Quintana.

Parece un programa "fresquito". Suerte🍀#elveranosemueve — Elena (@_Quesabenadie_) June 29, 2026