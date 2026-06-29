'El verano se mueve': Lista completa de colaboradores del nuevo programa de Ion Aramendi para las tardes de Telecinco

Tras los estrenos de 'Amor o lo que surja' y 'El show de Paz', Telecinco estrena este lunes a las 17:00 horas otra de sus nuevas apuestas para sus tardes de verano. Así, la cadena lanza 'El verano se mueve', el nuevo magacín que conducirá Ion Aramendi con la colaboración de Kike Quintana.

'El verano se mueve' llega para ocupar el hueco que deja 'El tiempo justo', que despidió su primera temporada el pasado viernes, y cuyo futuro por ahora es incierto. Un cambio sorpresa aprovechando que Joaquín Prat se encuentra de baja por paternidad y con el que Telecinco busca dar un nuevo giro a sus tardes.

Producido por Telecinco en colaboración con Unicorn Content, 'El verano se mueve' será un programa dinámico que se desplazará a cualquier rincón de la geografía española para contar la actualidad, los sucesos, eventos que se celebren y dar protagonismo a sus ciudadanos anónimos. Para ello, el espacio contará con Kike Quintana como enviado especial, cuya función será la de recorrer las carreteras de España, de costa a costa, durante este verano con su furgoneta para escoger un punto diferente de nuestra geografía y convertirlo en un particular plató de televisión que acoja el programa de los viernes al que se desplazará Ion Aramendi y el resto de colaboradores.

Kike Quintana tendrá que ganarse la confianza de los ciudadanos de esa localidad, invitarles a ser los protagonistas de ese día y formar parte de los contenidos del programa. ¿Quién prepara la mejor tortilla? ¿Quiénes son los talentos ocultos en la zona? Cada semana se elegirá al ‘vecino estrella’ de la edición.

Laura Madrueño, Sheila Casas, Pablo Ojeda y María Amores, entre los fichajes de 'El verano se mueve'

Ion Aramendi y Kike Quintana junto a la furgoneta en la que recorrerán España en 'El verano se mueve'

'El verano se mueve' contará con un amplio plantel de reporteros desplazados a los distintos puntos donde se produzca la noticia del día, los eventos más destacados del verano con especial incidencia en la costa española, además de ofrecer un análisis pormenorizado de los temas más relevantes de la actualidad social, cultural y estilos de vida en la temporada estival, con el rigor y experiencia de un afianzado equipo de más de 30 colaboradores.

La crónica social será abordada por el habitual plantel de comentaristas de la cadena: María Eugenia Yagüe, Alejandra Prat, Irene Rosales, Diego Reinares, Luis Pliego, Gloria Camila, Marta López, José Antonio Canales, Antonio Montero, Alexia Rivas, Jorge Borrajo, Sandra Aladro, Pelayo Díaz, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Carmen Borrego y Jessica Bueno, a los que también se incorporarán Carmen Alcayde, Sheila Casas y Laura Madrueño.

Amparo de la Gama y María Antonia Laparte también comentarán cada semana los temas del corazón; los de salud por el farmacéutico Álvaro Fernández y el nutricionista Pablo Ojeda. El lujo será abordado por la experta en esta materia Erika Vonn Beliner; la moda y estilo vendrán de la mano de Marisa Jara, Bea Jarrín y Paloma González; decoración y tendencias con Alejandra Osborne; y la especialista en estilo de vida Inmaculada Pérez ‘Chincha Rabiña’ ofrecerá sus conocimientos en asesoría de imagen y estilismo con tips y trucos variados sobre belleza, moda y tendencias.

Además, el programa contará con una sección semanal en la que Ion Aramendi compartirá espacio, por primera vez en un plató, con su mujer la periodista María Amores, en la que mostrarán sus distintos puntos de vista sobre temas cotidianos, domésticos o de actualidad.

De igual forma, el programa se hará eco de lo que acontezca en las fiestas privadas más destacadas de este verano, pero también asistirá a las fiestas populares de los pueblos. Y contará con un equipo de 'Buscadores de historias', reporteros cuya misión será dar a conocer historias humanas relevantes y realidades que merecen tener visibilidad.