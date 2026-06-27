'El show de Paz': Lista completa de colaboradores del nuevo programa de Paz Padilla para el fin de semana en Telecinco

Ha llegado el día. Este sábado, Telecinco estrena la segunda de sus nuevas apuestas para este verano. Tras lanzar 'Amor...'o lo que surja!' con poco éxito de audiencia por ahora, Paz Padilla llega a las tardes de los sábados y domingos con 'El show de Paz' y obligará a 'Fiesta' a retrasar su horario y a recortar su duración.

Así, desde este sábado, 'El show de Paz' se emitirá los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas mientras que 'Fiesta' pasará a emitirse justo después entre las 18:00 y las 21:00 horas reduciendo así su duración en hasta dos horas.

Entrevistas, historias inspiradoras, cámaras ocultas, encuentros inesperados, bromas en la calle y momentos emotivos serán los elementos principales del nuevo programa que estrena Telecinco para sus fines de semana con Paz Padilla como maestra de ceremonias.

Pero en 'El show de Paz', la presentadora gaditana no estará sola. Contará con un nutrido equipo de seis colaboradores que tendrán diferentes papeles a lo largo del programa. Una de las más sorprendentes es Lola Padilla, la hermana de Paz, que debutará por primera vez en televisión después de haberse jubilado.

Junto a ellas también formarán parte del equipo de colaboradores de 'El show de Paz', la ex modelo y ex mujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, que debuta en Telecinco tras su paso como colaboradora por 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3; y la actriz y ex modelo Cristina Piaget, que regresa a la cadena tras ser una de las concursantes estrella de 'GH DÚO'. Otro que también regresa a la televisión es el actor y presentador Jimmy Castro ('El club Disney', 'Los hombres de Paco', 'Servir y proteger').

También se incorporan al programa el cantante Roi Méndez ('OT 2017', 'Top Chef: dulces y famosos') y la humorista e influencer Jenni Alcolado.

Por otro lado, en cada programa, Paz Padilla hará entrevistas a diferentes personalidades. En el debut de este sábado, la actriz y presentadora contará con el actor William Levy. El será el protagonista de una distendida charla con la presentadora que promete combinar confidencias, anécdotas y numerosos momentos de humor. Y el domingo, será el cantante Carlos Rivera el que visite el programa para repasar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional y hablar de la nueva etapa musical que afronta con el lanzamiento de su nuevo trabajo y la gira que le llevará por toda España.

Las secciones de 'El show de Paz'

En cada programa, 'El Show de Paz' recibirá a reconocidos personajes para entrevistarlos, presentará sorpresas y ofrecerá divertidas situaciones con su equipo de colaboradores en torno a los más diversos temas, pero Paz no se conformará con quedarse en el plató. Fiel a su personalidad inquieta, cercana y gamberra, la presentadora saldrá a la calle en busca de historias, emociones y situaciones divertidas que alimentarán los espacios del programa.

Entre ellos, 'Héroes de Paz', en la que se pondrán a prueba, mediante cámaras ocultas, a personas anónimas que se encontrarán con situaciones límite diseñadas para comprobar hasta dónde llegan su solidaridad, generosidad y compromiso con los demás; o 'Paz en cadena', una iniciativa solidaria que abrirá los canales de comunicación del programa para conectar en directo a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecerla, convirtiendo la televisión en un punto de encuentro para encontrar soluciones reales a problemas concretos.

En 'Susto o Paz', la presentadora abandonará el plató disfrazada de distintos personajes para mezclarse entre la multitud y sorprender a los viandantes con sustos y bromas. Por su parte, Jenni Alcolado pondrá a prueba las reacciones, la paciencia y el sentido del humor de la gente de la calle en divertidas situaciones grabadas con cámara oculta en 'Las bromas de Jenni'.