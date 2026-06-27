Entrevista a Paz Padilla, que vuelve hoy a Telecinco con 'El show de Paz': "No reniego de 'Sálvame', pero yo ya no haría ese programa"

Paz Padilla vuelve a Telecinco desde este sábado con 'El show de Paz'. La presentadora se pone al frente de un nuevo programa hecho a su medida con mucho humor y entretenimiento y a la vez con hueco para las emociones y las historias humanas. Un espacio que llega para hacer tándem con 'Fiesta' en las tardes de los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas.

Con 'El show de Paz', además Paz Padilla volverá a ponerse a las órdenes de Raúl Prieto, quién fuera uno de sus jefes en la época de 'Sálvame'. Una etapa de la que la gaditana dice no renegar pero de la que ya ha pasado página.

Así, en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, Paz Padilla fue muy sincera al reconocer que ya no haría lo que llegó a hacer en 'Sálvame' porque "soy otra Paz". Asimismo, reconoce que no supo cómo hacer entender a los que fueron sus compañeros la mala etapa que estaba pasando en su vida por la enfermedad y posteriormente muerte de su marido.

Vuelves a Mediaset, ¿Quién te lo iba a decir hace unos meses?

Hay un dicho que dice si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes.

¿No estaba dentro de tus planes esta vuelta no?

No, yo estaba centrada en el teatro, mis conferencias, mi libro. Pero, de repente, me llamaron y me ofrecieron este programa. Y, entonces entiendo que estoy en la línea en la que me encuentro ahora mismo. Entonces, ¿por qué no? Las cosas suceden por algo. Yo soy de las que piensan que lo que sucede, conviene, y que el universo dispone. Creo que todo lo que me ha sucedido en la vida es lo que me ha hecho que al final llegue aquí.

Paz Padilla vuelve a Telecinco con 'El show de Paz'

¿Pero tenías alguna reticencia a volver a trabajar en Mediaset? Porque tu experiencia fue muy buena pero también tuviste tus problemas...

Bueno, pero sabes qué pasa, que yo volví a trabajar ya con Mediaset. Hice el programa de 'Te falta un viaje'. Yo tenía buena relación con la cadena, yo no tengo problema.

¿Nunca llegaste a pensar en dejar la televisión porque es verdad que parte de tu final fue traumático?

Si es que yo no tuve ninguna situación traumática con la cadena. No he tenido problemas con Telecinco. Al final son los medios los que me ponéis en una situación en la que todo parece un drama. Este proyecto me gusta mucho y quiero ser coherente conmigo misma y con la Paz que soy ahora. No soy la Paz de hace dos años, ni la de hace seis meses ni la de hace 10 años. Como nadie lo somos. Todos vamos creciendo y madurando. Hay gente que se amarga y yo soy una persona que vive con la alegría y yo quiero transmitir esa alegría y que la gente piense que la vida tiene sus heridas pero que podemos seguir viviendo en el amor y en el humor.

Han llegado a compararte con Ellen Degeneres, ¿cómo te sientes?

Eso me da mucha responsabilidad. Yo soy 'la Paz Padilla'. Estoy un poco loca, pero también soy profunda e intensa. Tengo las dos vertientes. No hay término medio. No tengo sentido del ridículo y es verdad que empatizo mucho con el sufrimiento humano.

Parece que el programa va a beber mucho de las redes sociales y de lo que triunfa en ellas...

Yo soy una influencer senior y es verdad que he aprendido mucho de las redes y trabajo mucho en las redes. Y creo que la gente ahora está en las redes y hay que intentar que ese público que ya abandonó la televisión vuelva. Yo creo que ese es el sueño de todo programa. Pero lo más importante es que los que están, que sigan estando.

Es verdad que tú has estado en los años dorados de Telecinco, pero ahora la cadena atraviesa un periodo complicado. ¿Estás preparada para que los datos de audiencia no sean a los que tú estabas acostumbrada?

Yo soy la que cuando se sube a un escenario dice voy a dar lo mejor de mí y que el que está sentado se divierta porque han pagado una entrada para verme. Yo voy a dar lo mejor de mí pero no todo depende de mí. Una cadena no depende solo de mí, cuando estoy en el escenario si que depende de mí. Pero cuando esté en el centro del plató, yo lo daré todo. Lo que suceda luego, ya no depende de mí.

¿Pero cómo vas a llevar las audiencias?

Yo los llevaré bien si son buenos y los llevaré bien si son malos porque sé que haga lo que haga siempre va a haber detractores y haters. Siempre va a haber alguien que diga que está mal.

¿Crees que el verano es un buen momento para probar y lanzar nuevas ofertas?

No lo sé, vuelvo a decir lo que decía antes. Yo pienso que lo que sucede conviene. No lo sé, no soy analista.

Uno de los fichajes es tu hermana, ¿por qué y cuál va a ser su función?

Ella se había jubilado y tenía mucho miedo a la jubilación porque es un duelo. Uno está identificado con su profesión y no sabe qué hacer después. Entonces le dije que se viniera conmigo porque una de las cosas que me duele es no poder estar con mi gente. Ojalá me pudiera traer a todos los hermanos y a toda mi familia y mi gente. Disfrutar con ella va a ser un regalazo. Estar juntas es muy bonito. Y ella, pues hay sorpresas, no vamos a contarlo todo. Yo le he dicho que sea como ella es porque es muy graciosa y muy humana y cariñosa.

¿Te habría gustado contar también con tu hija Anna?

Claro. Yo confío muchísimo en ella y creo mucho en ella. Pero tiene muchísimo trabajo, está muy centrada en la empresa y además está organizando su boda. Se lo he planteado, pero ahora mismo me dice: "Mamá, ahora no". Y la entiendo perfectamente.

Paz Padilla y su hermana Lola en 'El show de Paz'

¿Has intervenido mucho a la hora de elegir colaboradores y temas? ¿Has impuesto algo o has vetado a alguien?

No, lo que pasa es que el programa va muy dirigido a una temática. Es un programa de emociones, y lo único que no quiero que haya es ira, rabia y cabreo. Porque la crispación ya está en todos lados, en programas de radio, de televisión, en las redes, en Instagram. Aquí vamos a hablar de amor, alegría, bondad, generosidad, compasión y ayuda.

Con quién vuelves a trabajar es con Raúl Prieto que vuelve a dirigirte. Dices que confías mucho en él, ¿por qué?

Porque es un crack. Lo ha demostrado durante muchos años en todos los programas por los que ha pasado. Es un tío muy creativo, entiende de televisión y me conoce muy bien. Siempre te tienes que poner en manos de alguien en quien confías. Yo sé que estoy en buenas manos y que pase lo que pase sabrá solventar los problemas.

¿Nunca te llegaste a enfadar con él en la época de 'Sálvame'?

En ese programa, todos nos hemos querido y nos hemos odiado. Todos. Porque había momentos muy difíciles. Yo he pasado momentos muy duros, más de lo que la gente sabe. Pero no por lo que me rodeaba, sino por mi propia situación. Y yo hacía como que no pasaba. Suelo decir que cuando la gente esté en duelo, tienes que decirlo, porque si tu entorno no lo sabe, no tiene compasión. No me refiero en este caso a mí. Sino en general. La gente te juzga si estás sensible o irritable, pero la gente no sabe lo que hay.

¿Te arrepientes de no haberlo dicho en su momento?

No, no. Volvería ha hacerlo igual porque era para proteger a lo que más quería. Me protegía, pero me aislé. Y hubo gente que no me entendía o no sabía cómo ayudarme. Por eso digo que fue un programa en el que todo el mundo sufrimos y disfrutamos. Al final el tiempo lo cura todo y hablar las cosas lo calman todo.

¿Crees que eso fue lo que hizo que hubiera un muro entre los colaboradores y tú?

No lo sé, en la vida tampoco te puedes hacer tantas preguntas. Yo me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho y de todos los sitios en los que he estado, porque he llegado aquí gracias a esas vivencias. No reniego de nada de lo que he hecho. Lo que si es verdad es que sé que hay cosas que me hacen más feliz que otras.

Entonces, ¿no reniegas de 'Sálvame'?

No, no, nunca en la vida.

¿Y si tuvieras que volver a trabajar con ellos, cómo lo afrontarías?

Es que yo soy otra Paz. Yo ya no haría ese programa.

¿Pero si tuvieras que volver a trabajar con ellos en este programa o en Telecinco?

No lo sé. No sé que decirte.

Es que como se ha rumoreado tanto lo de Belén Esteban...

Pero también se ha hablado mucho de que si sustituyo a Emma y yo a Emma la adoro. Es que habláis de cosas, que yo entiendo como funcionan las redes, mejor que ustedes. Sé como se manejan los titulares porque es lo que funciona. Pero creo que es algo que deberíamos empezar a cambiar. Si a la gente se le acostumbra a la noticia transgresora se acostumbra a eso en lugar de a una noticia bonita. Todos conectamos con la mismas emociones. Habría que dejar de conectar con la rabia y la ira y empezar a conectar con me alegro de tus triunfos, quiero que seas feliz y que bien que te va.

Si el programa funcionara y te ofrecieran volver a hacer un programa diario, ¿aceptarías?

Ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que disfruto muchísimo de mi libertad. Me encanta viajar, hacer proyectos solidarios, conocer otras realidades. Todo eso me ha transformado. Pero si el programa funciona y hay que dedicarle más tiempo, ya veríamos cómo encajarlo. Lo que sí sé es que esta Paz existe gracias a todo lo que ha vivido y a todos esos viajes que le han enseñado que la vida es mucho más sencilla de lo que creemos.

Recuperáis el género de las cámaras ocultas que a veces es cuestionado por los límites que se llegan a superar...

Yo creo que nosotros no vamos a superar ningún límite. Pero claro todo depende de con la mirada que lo mires. Si darte un susto es superar un límite. Es que no lo sé, ¿Dónde está el límite? ¿Quién pone los límites? Que yo vaya disfrazada de una señora mayor a lo mejor alguien dice es que se está riendo de las personas mayores. ¿Pero entonces los actores? El otro día Rossy de Palma lo dijo muy bonito al decir que "los actores creamos una mentira para decir una verdad". Y eso es lo que yo quiero que sea 'El show de Paz' que se "una mentira pero para decir una verdad". Yo soy actriz y voy a utilizar mi faceta de actriz en la calle.

Pero luego hay cosas muy bonitas que van a surgir en la calle porque hay mucha solidaridad. Además, creo que las cámaras ocultas sirven para mostrar cosas muy bonitas. Hay situaciones en las que la gente ayuda a alguien sin esperar nada a cambio y eso me emociona muchísimo. También hay quien pasa de largo, claro, pero yo quiero poner el foco en esas personas que siguen teniendo solidaridad y empatía.