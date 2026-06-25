Laura Madrueño regresa a Telecinco tras abandonar 'Supervivientes' con este nuevo proyecto casi un año después

Laura Madrueño decidió abandonar definitivamente 'Supervivientes' tras tres años siendo la cara del reality en Honduras y tras encadenar cinco ediciones, tres de la versión original y dos del 'All Stars'. Lo hizo para poder afrontar nuevos retos profesionales dentro del grupo.

Tras haber sido la cara de 'El tiempo' y haber conducido también otros formatos como 'GH: Última hora' y haber colaborado en programas como 'Sálvame' y 'Tardear', la presentadora se había quedado sin hueco en la parrilla de Mediaset. Sin embargo, ahora la madrileña volverá a Telecinco durante este verano.

Así, Laura Madrueño se incorporará como colaboradora de 'El verano se mueve', el nuevo magacín de tarde que presentará Ion Aramendi desde el próximo lunes 29 de junio a las 17:00 horas junto a Kike Quintana, que será el encargado de recorrer las costas españolas con su furgoneta.

De este modo, Laura Madrueño retomará su papel de colaboradora a la espera de nuevas oportunidades como presentadora y después de que María Lamela haya tomado su relevo como presentadora de 'Supervivientes' en Honduras con muchos aplausos entre la audiencia y sus compañeros.

'El verano se mueve' llega para tomar el relevo de 'El tiempo justo' durante las vacaciones de verano y hacer tándem con las otras dos grandes novedades de este verano: 'Amor...¡o lo que surja!' con Carlos Lozano a las 15:45 horas y 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, que llegará el lunes 6 de julio a las 18:30 horas en sustitución de 'El diario de Jorge'.

Laura Madrueño, fichaje de 'El verano se mueve' con Ion Aramendi

Laura Madrueño formará parte de los fichajes de 'El verano se mueve' junto a Carmen Alcayde y Sheila Casas. Las tres se incorporarán al equipo habitual de colaboradores de la sección de corazón de 'El tiempo justo' formada por María Eugenia Yagüe, Alejandra Prat, Irene Rosales, Diego Reinares, Luis Pliego, Gloria Camila, Marta López, José Antonio Canales, Antonio Montero, Alexia Rivas, Jorge Borrajo, Sandra Aladro, Pelayo Díaz, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Carmen Borrego y Jessica Bueno.

Asimismo, 'El verano se mueve' contará con un plantel de expertos para analizar y comentar los diferentes temas de la actualidad. Los temas del corazón serán comentados por Amparo de la Gama y María Antonia Laparte; los de salud por el farmacéutico Álvaro Fernández y el nutricionista Pablo Ojeda. El lujo será abordado por la experta en esta materia Erika Vonn Beliner; la moda y estilo vendrán de la mano de Marisa Jara, Bea Jarrín y Paloma González; decoración y tendencias con Alejandra Osborne; y la especialista en estilo de vida Inmaculada Pérez ‘Chincha Rabiña’ ofrecerá sus conocimientos en asesoría de imagen y estilismo con tips y trucos variados sobre belleza, moda y tendencias.