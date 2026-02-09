El comunicado de Laura Madrueño tras su salida de 'Supervivientes' con recado a María Lamela: "Por eso he puesto fin"

Telecinco ya tiene todo listo para el arranque de 'Supervivientes 2026'. Tal y como avanzó Poco Pasa TV, los planes pasan porque el reality llegue el próximo 5 de marzo con Jorge Javier Vázquez y con María Lamela como nueva presentadora desde Honduras tras la marcha de Laura Madrueño.

Hace unos días, Mediaset sorprendía al anunciar el fichaje de María Lamela, rostro habitual de La Sexta y presentadora suplente de 'Más vale tarde' como nueva presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras tomando así el relevo de Laura Madrueño tres años después.

Tras conocerse la noticia, Laura Madrueño ya aclaró en Lecturas que había sido decisión suya dejar el reality. Ahora, la presentadora ha querido despedirse de 'Supervivientes' tras cinco ediciones sumando las tres normales y las dos de 'Supervivientes All Stars' y desearle lo mejor a su sustituta.

"Como todos sabéis pongo fin a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'. Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome, pero sentía que ya tocaba empezar nuevos retos, aprovechando todo lo aprendido, en mi casa Mediaset y por eso he puesto fin a esta maravillosa aventura", empieza diciendo la presentadora.

"Suerte de corazón a María Lamela que coge el testigo y estoy segura de que vivirá una experiencia única, gracias a todo el equipo que me ha acompañado en estos tres años, e infinitas gracias a todos vosotros, los que me habéis acompañado en las innumerables horas de directo desde Honduras en 'Supervivientes'", añade Madrueño, enviando un recado a su relevo en Honduras.

Un post que termina con un "nos vemos pronto" dejando entrever que próximamente volveremos a verla en televisión. A la espera de conocer los nuevos proyectos de Laura Madrueño en Mediaset, la presentadora formará parte de la ultima entrega de la segunda temporada de 'Universo Calleja' junto a Lorena Castell y José Carlos Montoya en el viaje que los tres hicieron junto a Jesús Calleja a las Maldivas.