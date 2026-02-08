Telecinco ha apretado el acelerador en la emisión de 'GH DÚO' a pesar de que está funcionando medianamente bien en audiencia. Así, en las últimas semanas el reality ha apostado por dobles expulsiones. Todo porque la cadena de Mediaset quiere lanzar ya 'Supervivientes 2026' y no esperar más para sacar el que será su gran salvavidas para los próximos meses.

Así, tal y como ha avanzado Poco Pasa TV, los planes de Mediaset pasan por estrenar 'Supervivientes 2026' el próximo 5 de marzo. De esta manera, queda menos de un mes para la vuelta del reality de aventuras aunque por ahora la cadena no ha lanzado ni una sola promo sorprendentemente.

Con ello, 'Supervivientes 2026' tomará el relevo de 'GH DÚO', que salvo sorpresa despedirá su cuarta edición el próximo 26 de febrero con la emisión de su gran final tras apenas ocho semanas de convivencia.

Los presentadores de 'Supervivientes 2026'

Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda, presentadores de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes 2026' regresará a Telecinco con un renovado plantel de presentadores tras la incorporación de María Lamela como nueva presentadora desde Honduras en relevo de Laura Madrueño. Así, Jorge Javier Vázquez se mantendrá al frente de las galas de los jueves y Sandra Barneda continuará como presentadora de 'Conexión Honduras', el debate de los domingos.

Lo que por ahora se desconoce es qué pasará con 'Tierra de Nadie' y si repetirá Carlos Sobera como presentador. Y es que cabe recordar que por ahora los martes Telecinco acaba de estrenar la segunda temporada de 'Universo Calleja' con Jesús Calleja y que consta de ocho entregas.

Asimismo, desde Poco Pasa TV, se asegura que Telecinco y Cuarzo Producciones trabajan para que haya aún un mayor protagonismo de las pruebas en las diferentes galas del reality y una convivencia marcada por condiciones todavía más extremas.