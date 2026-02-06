¿Quién es María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' con una larga trayectoria en La Sexta?

'Supervivientes 2026' llegará a Telecinco próximamente con sorpresa. Y es que Laura Madrueño dejará de presentar el reality desde Honduras después de tres ediciones y dos más 'All Stars'. En su lugar, la nueva presentadora será María Lamela, hasta ahora rostro de La Sexta en 'Más vale tarde'.

Así, María Lamela será la nueva presentadora de la próxima edición del reality desde Honduras, desde donde se encargará de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos.

María Lamela llega a 'Supervivientes' para tomar el relevo de Laura Madrueño y ser el enlace con la aventura de los presentadores del reality en Madrid con Jorge Javier Vázquez a la cabeza. Además, asumirá la responsabilidad de dirigir los icónicos juegos que marcarán buena parte del transcurso de la supervivencia de los concursantes.

María Lamela se suma así a la larga lista de presentadores que han conducido 'Supervivientes' desde la isla en la que figuran nombres como Juanma López Iturriaga, Paula Vázquez, José María Iñigo, Mario Picazo, Óscar Martínez, Eva González, Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y la propia Laura Madrueño en sus diferentes ediciones en Antena 3 y Telecinco.

La trayectoria de María Lamela antes de su fichaje por 'Supervivientes'

María Lamela en 'Más Vale Tarde'.

Periodista y presentadora, María Lamela (Vilalba, Lugo, 1991) es graduada en Comunicación Audiovisual en A Coruña y máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos. Con formación también en Arte Dramático, su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE.

En los últimos ocho años, María Lamela ha sido cara de La Sexta donde además de labores como reportera y periodista de investigación ha sido copresentadora de las ediciones de verano de 'Más vale tarde' desde 2022.

Pero además, María Lamela cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad pues en 2024 ya condujo el reality show 'Salvaxe' en TVG, donde hasta ahora ha conducido también 'Hora Galega' los fines de semana.

Además, en 2024 ha ampliado su perfil como comunicadora con la publicación de 'Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV' escrito junto a Marina Valdés, donde ambas recogen vivencias y anécdotas de su labor periodística en primera línea.