Laura Madrueño se cae de 'Supervivientes 2026' y Mediaset arrebata este rostro a Atresmedia en su relevo

Mediaset ha sorprendido este jueves al anunciar el fichaje de María Lamela, periodista de La Sexta y presentadora sustituta de 'Más vale tarde' como nueva presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras a partir de esta edición que arrancará en marzo como relevo de Laura Madrueño.

De esta manera, Laura Madrueño abandona 'Supervivientes' tras tres ediciones como presentadora desde Honduras además de las dos ediciones de 'Supervivientes All Stars'.

Por el momento, se desconoce qué pasará con Laura Madrueño. Lo que si confirma Telecinco es que María Lamela se incorpora al equipo de presentadores en el que se mantendrá Jorge Javier Vázquez como presentador titular de las galas de los jueves.

Con el fichaje de María Lamela, Telecinco le roba a Atresmedia a uno de sus rostros pues cabe recordar que la periodista formaba parte del equipo de 'Más vale tarde' donde ha llegado a ser la sustituta de Iñaki López y Cristina Pardo durante los últimos años junto a Marina Valdés.

María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño

Periodista y presentadora, María Lamela (Vilalba, Lugo, 1991) es graduada en

Comunicación Audiovisual en A Coruña y máster en reporterismo televisivo por

la Universidad Rey Juan Carlos. Con formación también en Arte Dramático, su

trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas

como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en

formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE.

Y en los últimos casi ocho años, María Lamela era cara de La Sexta donde además de labores de reportera y de investigación ha sido copresentadora de las ediciones de verano del programa 'Más vale tarde' desde 2022. Cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad como presentadora en 2024 del reality show 'Salvaxe' en TVG, donde hasta ahora ha conducido 'Hora Galega' los fines de semana.

Además, en 2024 ha ampliado su perfil como comunicadora con la publicación

de ‘Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la

TV’, escrito junto a Marina Valdés, donde ambas recogen vivencias y anécdotas

de su labor periodística en primera línea.