La despedida de Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars': "Hasta aquí, gracias a todo mi equipo"

Como viene siendo habitual, 'Supervivientes All Stars' ha cerrado La Palapa con gran expectación y emoción. Mientras que en anteriores ediciones dicho cierre se ha vivido antes de la final, en esta ocasión, Laura Madrueño ha interrumpido la celebración de Rubén Torres como ganador para ponerle el broche de oro a una temporada que se ha extendido durante más de cincuenta días.

Visiblemente emocionada, la presentadora del reality ha pedido la palabra para apuntar: "Tenemos que terminar esta edición como se merece. Hasta aquí llega esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars': la más extrema, la más dura, la más difícil para todos nosotros, para los supervivientes y para este gran equipo. Han sido 56 días de intenso trabajo y de una lucha constante para sacar adelante tantísimas horas de directo en condiciones realmente complicadas".

Una crítica situación que Madrueño se ha encargado de resaltar: "Noches y noches de aventura sin precedentes marcados por un temporal impredecible e imponente. Hemos vivido la fuerza de la naturaleza hasta un punto que daba miedo y hemos seguido en directo todos contra viento y marea".

Así pues, a la también meteoróloga no le ha temblado la voz para tildar a 'Supervivientes' como "el mejor programa de la televisión". "Nos ha puesto al límite en cada una de las galas en las que os hemos ofrecido lo mejor de cada uno de nosotros con la ilusión del primer día", ha añadido con lágrimas en los ojos.

Los agradecimientos no han cesado: "Gracias a los catorce concursantes que luchando cada día han demostrado que son leyendas. Gracias a las doscientas personas que están aquí, a todo mi equipo que han hecho posible lo imposible. Enhorabuena de corazón a todos. Y gracias a los que estáis en casa que estáis ahí dando sentido a nuestro trabajo".

Finalmente, Laura Madrueño ha pronunciado las tradicionales palabras de clausura: "Ahora sí compañeros, apagamos La Palapa porque volvemos a casa". Acto seguido, las luces se han apagado y la oscuridad se ha apoderado del lugar que ha albergado nominaciones, discusiones e incluso la proclamación del actual ganador de la edición.

Las últimas palabras de Jorge Javier al frente de 'Supervivientes All Stars'

Tras el cierre de este emblemático escenario de 'Supervivientes', Jorge Javier ha tomado la palabra. Lo ha hecho con lágrimas en los ojos. Consciente de ello, el presentador ha pronunciado las siguientes palabras: "Siempre que se cierra La Palapa me pongo yo muy tontorrón. Tenemos que acabar para volver a empezar. O sea que... hasta pronto, ¡gracias!". Así se ha despedido de los espectadores que durante los 56 días de programa han podido seguir las cada una de las galas del reality.