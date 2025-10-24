Patricia Pardo clama así contra Laura Madrueño por lo que se vio en 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars 2025' está llegando a su final. De hecho, la próxima semana se celebrará la gran final. Y por ello, los concursantes se han enfrentado a una de las mecánicas más míticas del reality: la mesa de las tentaciones en la que algunos han dado sus melenas y sus pelos a cambio de comida. Algo que no le gusta nada a Patricia Pardo.

"Vamos con el momento pelos compañeros, que ya sabéis que a mí me encanta", comentaba Patricia Pardo antes de dar paso a un resumen de las tentaciones a las que se han enfrentado los concursantes que aún quedan en Honduras.

Uno de los más valientes fue Torres que se rapó el pelo, la barba y hasta las cejas en un gesto que revolucionó a sus compañeros y que derivó en el debate de Jessica Bueno de si seguía sus pasos para poder hablar con sus hijos y su madre tal y como explicaba Patricia Pardo.

Una vez más fue Laura Madrueño la encargada de cortar el pelo a los concursantes demostrando que no es lo suyo. Y por ello, al ver el estropicio de su compañera, Patricia Pardo no se reprimía en cuestionarla en 'Vamos a ver' por lo que había hecho con los concursantes.

"Una cosa os voy a decir. Laura Madrueño, como me cruce yo contigo por el pasillo... Pero por el amor de dios, qué necesidad, qué obsesión por cortar el pelo", soltaba sin pudor Patricia Pardo. "Es que es super cruel", apostillaba Pepe del Real. "Hombre super cruel tampoco quiero decir yo eso. Pero no hay que cortar tanto el pelo a los concursantes", añadía la presentadora de 'Vamos a ver'.

Por su lado, Carmen Borrego no tardaba nada en dar la cara por Madrueño. "Pero Laura hace lo que le piden y además fue fantástico con Jessica que luego le perdonó para que pudiera hablar hoy en la playa con sus hijos", defendía la ex concursante de 'Supervivientes 2024'. "¿Pero es necesario el sofocón que se llevó la pobrecita mía?", replicaba Pepe del Real. "Es un juego", le recordaba Borrego. "Sí, es un juego pero...", concluía el colaborador.