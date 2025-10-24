Las redes se abalanzan contra 'Supervivientes' por el mal trago causado a Jessica Bueno: "Innecesario, no hay derecho"

'Supervivientes All Stars' ha vuelto a dar de lo que hablar con la dinámica de las tentaciones. El reality de Telecinco ha puesto el punto y final a esta prueba que tanto revuelo ha ocasionado por el sometimiento hacia concursantes como Jessica Bueno, quien no ha podido evitar derrumbarse en directo tanto el pasado martes como el jueves durante la octava gala del formato.

Cabe recordar que el pasado martes, Laura Madrueño le ofreció a la sevillana hablar con sus hijos durante diez minutos. La concursante, que ya se había cortado la melena 25 centímetros por suculentos platos de comida, no pudo contener el llanto: "No puedo. ¿Por qué me hacéis esto?". Una dramática y comentadísima imagen que se ha vuelto a repetir en la última entrega.

Con los concursantes ya en La Palapa, la conductora del espacio ha sacado las tijeras para hacerle un nuevo ofrecimiento: cortarse cinco centímetros de pelo para, además de hablar con sus hijos, poder mantener contacto con su madre. Visiblemente angustiada, la modelo ha acabado cediendo, no sin antes mostrar su desagrado ante la opción de raparse la cabeza.

"No puedo raparme, pero necesito hablar con ellos. Me he cortado muchísimo. Solo las puntas, solo. Si me rapo ni siquiera mis hijos me van a reconocer. Les voy a crear un trauma", ha sollozado. Por su parte la presentadora ha remarcado que Jessica ha sido "la única concursante que no ha tenido contacto con el exterior".

Un dato que ha despertado la piedad del programa y es que, justo cuando le iban a cortar el pelo, Laura Madrueño ha frenado en seco y le ha comunicado: "Por haber sido tan valiente y haber estado dispuesta y estos dos días con esta zozobra, no te voy a cortar nada y vas a poder hablar con tus hijos y tu madre para que te den fuerza en esta recta final".

La audiencia explota ante el sufrimiento de Jessica Bueno: "No tenéis compasión"

A pesar de este gesto, los espectadores no han dudado en cargar contra el reality. De hecho, hay quienes lo tildan de "maltrato psicológico": "Lo de Jessica es de traca. ¡Qué manera de martirizarla! Esto es maltrato psicológico. Debería el programa hacérselo mirar un poco. Después hablamos de lo que pasa…". No ha sido el único del mismo corte: "Esto ya roza la crueldad".

"Lo que le están haciendo a Jessica se llama chantaje emocional y maltrato psicológico. ¿Cuándo van a parar con esto?", se ha preguntado otra seguidora del espacio. En la misma línea, decenas de críticos comentarios se han publicado en 'X': "¡Qué crueldad! ¡Qué poca empatía! Se cortó ya bastante. Pobrecilla, no tenéis compasión".

Mucho más beligerantes se han mostrado espectadores que han volcado así sus sentimientos en redes sociales: "¡Qué asco machacar así a una persona aparte de humillarla!" o "¡Cómo podéis ser tan cabrones de hacerle esa putada a Jessica!". Tampoco han faltado los que han denunciado la humillación a la que han expuesto a la joven: "Esto no es entretenimiento, jugar con los sentimientos de alguien de esa manera".

