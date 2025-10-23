Telecinco pone fecha a la final de 'Supervivientes All Stars 2025' y detalla el calendario de su última semana

¡Ya hay fecha para la gran final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'! Tras anunciar la puesta en marcha de la recta final hace una semana, Jorge Javier ha dado a conocer los planes de Telecinco respecto al reality durante los próximos días confirmando el último traslado de los concursantes en los Cayos Cochinos, la celebración de la semifinal y, sobre todo, el desenlace de dicho espacio.

El presentador del reality ha informado en el marco de la nueva gala de 'Supervivientes All Stars' emitida en Telecinco. En primer lugar, Jorge Javier ha dado cuenta del "momento icónico" que vivirán los espectadores el próximo domingo, 26 de octubre. "El domingo en 'Conexión Honduras', un momento icónico: los supervivientes se mudarán a Cayo Paloma, donde sobrevivirán hasta su vuelta a España".

No ha sido lo único desvelado por el presentador. Y es que la cadena ha confirmado oficialmente la fecha de la final y la semifinal del formato. El martes 28 de octubre, semifinal del reality, es el día escogido para vivir una nueva expulsión; desenlace de las últimas nominaciones celebradas durante la octava gala del reality fechada a 23 de octubre. Dos días después, el jueves 30 de octubre, se proclamará al ganador o ganadora de la edición con motivo de la final.

Así pues, Jorge Javier ha avanzado más detalles de cómo será el cierre del reality que, al igual que en la anterior edición, tendrá lugar en Honduras: "Atención porque el martes en 'Tierra de Nadie' viviremos la semifinal con una expulsión muy emocionante y el jueves... ¡Gran Final desde Honduras!".

Cabe recordar que en la primera edición de la versión 'All Stars' fue Marta Peñate la coronada por la audiencia, quien recibió dicha noticia y el cheque final en una plataforma sobre el mar hondureño. Un escenario poco habitual para entregar el cheque final y es que el reality acostumbra a hacerlo en las instalaciones de Mediaset en Fuencarral con la tradicional llegada en helicóptero y una gran variedad de trepidantes juegos.