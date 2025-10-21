María Patiño compara así la polémica por el Premio Planeta a Juan del Val con el Ondas a Jorge Javier Vázquez

La polémica por la concesión del Premio Planeta 2025 a Juan del Val sigue coleando. Si el jueves 'No somos nadie' ya analizó lo sucedido con un Kiko Matamoros siendo muy contundente contra el escritor; este lunes han vuelto a analizar todo el revuelo y ha sido María Patiño la que ha tomado la palabra.

'No somos nadie' ha recuperado las palabras de Juan del Val respondiendo a la polémica por el premio a su novela 'Vera, una historia de amor' en 'La Roca' así como lo que pasó en su paso por la COPE con el marido de Nuria Roca sin darse cuenta de que tenía al lado a su ex compañero Gonzalo Miró.

Tras ello, María Patiño ha querido hacer una reflexión en torno a las críticas que está recibiendo Juan del Val haciendo una comparación con lo que pasó cuando a Jorge Javier Vázquez le entregaron en Premio Ondas como mejor presentador. "No sé si a lo mejor es un ejemplo que no viene al caso, pero yo recuerdo que cuando le dieron el Ondas a Jorge Javier Vázquez. Fue un Ondas muy poco acogido, porque se presuponía que lo tenía que tener un tipo de profesional con carácter a lo mejor más serio", comentaba la presentadora.

"Yo no sé si este paralelismo es absurdo o no, ¿puede ser?", preguntaba María Patiño a sus compañeros. "Puede estar bien traído, pero no es el caso", contestaba Kiko Matamoros antes de puntualizar por qué él cree que no es lo mismo.

"Aquí lo que está vendiendo el Grupo Planeta es clarísimamente una operación de marketing el otorgamiento del premio que le viene muy bien y han repetido en el tiempo el meter como ganadores o finalistas a caras famosas porque le vende muy bien el producto y al final cada uno se ahorca con la cuerda que elige", añadía el colaborador.