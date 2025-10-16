Kiko Matamoros pone voz a lo que muchos sospechan del Premio Planeta a Juan del Val: "Es una estafa"

Tras hacerse oficial que Juan del Val ha sido el ganador del Premio Planeta 2025 no se habla de otra cosa. Son muchos los que no han dudado en cuestionar este galardón teniendo en cuenta que el escritor es colaborador habitual de varios formatos de Atresmedia, grupo controlado por el Grupo Planeta. Y uno de los que no ha dudado en ser claro ha sido Kiko Matamoros.

Así, el colaborador de 'No somos nadie' ha sido contundente al sentenciar el futuro del galardón más prestigioso de la literatura en España y uno de los más dotados pues el ganador recibe un premio de un millón de euros. Es decir la misma cantidad que recibe el que gana un Premio Nobel.

Cuando María Patiño avanzaba que iban a abordar la que se ha liado con el Premio Planeta, su compañero no tardaba en dejar clara su opinión. "Yo lo único que me planteo es si verdaderamente Planeta quiere ya desacreditar absolutamente el premio que estaba ya tocado del ala adjudicando este Premio Planeta", soltaba Kiko Matamoros.

"Bueno no lo hemos leído", le recordaba Marta Riesco a lo que se sumaba María Patiño. "Pero si es que no tienes ni que leerlo vamos a ver. Si es que al final tu no puedes estar dando permanentemente premios a gente que pertenece a un grupo", se justificaba el colaborador. "Bueno coincidió lo de Sonsoles y este año él", aseveraba Patiño. "Sí, que coincidencia", le contestaba con sorna él.

"Yo no intento defenderlo. Mi pregunta es, ¿tú puedes ser un tertuliano y no escritor de profesión y hacer una buena obra literaria?", cuestionaba María Patiño. "Sí, puedes hacer una buena obra, le puedes dar un dinero a un necesitado", le contestaba con ironía Matamoros. "Sí podrías pero no es el caso", añadía.

"Me planteó si Planeta quiere desacreditar del todo el premio".

Matamoros opina del nuevo ganador del Premio Planeta, Juan del Val.#NoSomos16O pic.twitter.com/epWRYexC9j — TEN TV (@TENtv) October 16, 2025

Kiko Matamoros no se reprime con Juan del Val: "Es una tomadura de pelo"

Tras ello, María Patiño se interesaba por si su compañero había leído alguna de las novelas de Juan del Val. "A Juan del Val he oído pronunciarse y entonces como le he oído pronunciarse no me interesa lo que escribe", soltaba sin cortarse el colaborador. Por su parte, Belén Esteban reconocía que ella le tenía mucho cariño al marido de Nuria Roca desde que una vez le contó algo de su vida que le dejó completamente impactada. "Yo te puedo citar 100 escritores españoles...", trataba de decir Kiko Matamoros dejando entrever que para él hay muchísimos mejores escritores que Del Val.

Más tarde cuando abordaban la polémica de Juan del Val y el Premio Planeta en la Quickie Ronda, el colaborador fue mucho más allá al decir lo que piensa del asunto. "Tiene el mismo interés que una telenovela turca, a mí la trama...", soltaba. "Es que joder cuanta gente se presenta al Premio Planeta, que casualidad que se lo lleve una cara visible del grupo, de verdad. Y además evidentemente eso bizcocha la venta al ser un rostro conocido y ya está, pero en cierta forma supongo que gente que se haya presentado se sentirá estafada", insistía el colaborador.

Era entonces cuando María Patiño se preguntaba si era compatible el dar el premio Planeta con intentar que sea algo comercial. "¿A quién interesa más que gane el Mundial de Fútbol? Argentina. ¿Preparas un atraco para que Argentina sea la ganadora? Sí, y ¿eso es una estafa? Sí", le contestaba Matamoros dejando claro que para él que Juan del Val gane un premio que entrega Atresmedia es un fraude.

"Si el millón de euros te lo gastas en una campaña promocional me parecería cojonudo y lo aplaudiría porque sería una apuesta editorial lícita. Pero dar el premio por ser quién eres, porque eres un personaje público porque así la venta va a ser más fácil y porque va a haber mucho revuelo pues me parece una estafa a los demás que se han presentado. Que habrá hecho una apuesta enorme y habrá puesto todo su potencial en escribir la novela que ha escrito", añadía el colaborador antes de revelar que los amigos escritores que tiene estaban descojonándose con que Juan del Val se haya llevado el premio.

"Yo respeto que haya escritores con una limitación técnica o imaginativa, con lo que quieras. Si es que me da igual. El problema es que es absolutamente una tomadura de pelo que se engañe a la gente. Hay escritores consagrados que se presentan con pseudónimo a todas estas cosas porque a lo mejor piensan que si lo ponen no se lo van a dar", sentenciaba Matamoros. "Juan del Val es una pieza del aparato, yo no sé si sabía antes de que se lo dieran o cuando le dijeron preséntate o como se ha cocido el tema", terminaba diciendo.