Nadie ha ido tan lejos como Rosa Villacastín con lo que difunde de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta

Si hace dos años hubo un fuerte revuelo porque Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 ganara el Premio Planeta; este año la indignación aún es mayor pues el ganador de este prestigioso galardón literario que está dotado con un millón de euros ha sido Juan del Val. Una polémica sobre la que Rosa Villacastín se ha manifestado a su manera en "X".

Así, el colaborador habitual de 'El Hormiguero' en Antena 3 y de 'La Roca' en La Sexta, se ha llevado el Premio Planeta 2025 por 'Vera, una historia de amor', una novela que había sido presentada bajo el pseudónimo de Elvira Torres y con el título provisional 'No es tan fácil morir de amor'.

Como era de esperar, nada más hacerse oficial el fallo del jurado formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pedro Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta, la polémica no ha parado de crecer.

Son muchos los rostros que se han manifestado como Antonio Maestre o Euprepio Padula. También lo ha hecho Rosa Villacastín. La periodista que no tiene ningún reparo en hablar de todo y de todos en sus redes sociales no ha dudado en compartir un incendiario mensaje dejando claro lo que piensa de este asunto.

Hay que recordar que la polémica parte porque el Grupo Planeta es el principal accionista de Atresmedia, el grupo en el que trabaja Juan del Val como colaborador de varios de sus formatos así como también su mujer, Nuria Roca. Lo mismo que pasó en su día con Sonsoles Ónega.

"No debimos tragar con aquel cuento pueril de Sonsoles Ónega. Ahora le dan el Planeta al supercuñado Juan del Val, como puedes ser tan subnormal, y el año que viene será alguna novela ñoña de Mónica Carrillo, Susana Griso o una nueva versión del Mein Kampf de Vicente Vallés", reza el mensaje que Rosa Villacastín ha retuiteado en "X".